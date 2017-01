St. Georgen Lifte, Loipen und sogar die Eislaufbahn sind in Betrieb

Lifte, Loipen und sogar die Eislaufbahn sind in Betrieb

Die Eislaufbahn auf dem Rondell ist freigegeben. Darauf wies heute, Mittwoch, das Ferienland hin. Gute Bedingungen haben auch Skiläufer.

In Oberkirnach sind alle Lifte in Betrieb, auf St. Georgener Gemarkung sind alle Loipen gespurt. Auch der Rodelhang am Oberen Schlossberg ist offen.

Das anhaltende, kalte Wetter wird in den kommenden Tagen zu besten Wintersportbedingungen beitragen, so das Ferienland in einer Pressemitteilung.

Aktuelle Informationen zu den Loipen sowie die Öffnungszeiten der Skilifte sind unter www.dasferienland.de/schneebericht.html oder bei der Tourist-Information St. Georgen unter 0 77 24/8 71 94 erhältlich.