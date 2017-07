St. Georgen Lieselotte und Günter Lauffer: Diamantene Hochzeit krönt ihr bewegtes Leben

Lieselotte und Günter Lauffer begehen heute die diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren schritten sie in Schwenningen vor den Altar der Markuskirche und gaben sich das Ja-Wort. Sie lernen sich auf dem Polizeiamt kennen.

Vor der Heirat haben Lauffers die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges miterlebt. Noch immer erinnern sie sich an diese Zeit. Als Günter Lauffer 1928 in Schwennigen geboren wurde, erlebte er dort seine Jugendjahre. Besuchte die Schule und wurde im Alter vor 16 Jahren zum Kriegsdienst eingezogen. Dort landete er am Fuße der Wasserkuppe Rhön und kam nach der Entlassung wieder nach Schwenningen zurück.

In Schwenningen legte er 1948 das Abitur ab und begann noch im gleichen Jahr im Wintersemester das Jurastudium. Das erste Staatsexamen folgte 1952. Es folgten dreieinhalb Jahre als Referendar, die er an verschiedenen Orten erlebte. Umfangreiches Wissen erlangte Lauffer im Rathaus im Schwenningen in verschiedenen Dienststellen. So in der Bauverwaltung, dem Ordnungs- und Hauptamt. Alles wichtige Stationen für den späteren Berufsweg. Es folgte 1956 das zweite Staatsexamen.

Unmittelbar nach der Referendarzeit arbeitete Günter Lauffer in einem Rechtsanwaltbüro. Dann wurde er an das Landgericht in Ravensburg berufen, Jahre später als Staatsanwalt in Hechingen. Es folgte in gleicher Tätigkeit die Stelle in Rottweil. Als am Amtsgericht Villingen die Richterstelle 1960 neu besetzt wurde, war Günter Lauffer als Amtsgerichtsrat bis 1968 dort beschäftigt. Immer zielstrebig nach vorn blickend, reichte er im selben Jahr die erfolgreiche Bewerbung zur Bürgermeisterwahl in St. Georgen ein.

Lieselotte Brezing wurde 1926 in Schwenningen geboren. Die elterliche Wohnung befand sich in der Nähe des Güterbanhofs. Dieser Ort wirkte während ihrer Kinderzeit besonders anziehend. So gehörten auch Fuhrwerke zu ihren Lieblingsfahrzeugen. "Das war halt meine Zeit", erinnert sich Lieselotte Lauffer. Als Fünfjährige zog sie mit ihren Eltern nach Berlin. Ihr Vater baute dort für die Firma Kienzle eine neue Firma auf. Im Lyzeum, dem Mädchengymnasium, ging sie zur Schule.

Die Bombenangriffe auf Berlin erlebte Liselotte Lauffer überaus intensiv. Es folgte die Kinderlandverschickung nach dem österreichischen Semmering über ein dreiviertel Jahr. Zwischendurch für ein halbes Jahr wieder in Schwenningen bei der Großmutter, folgten in Berlin politische Schulungen unter militärischer Aufsicht. In der Freizeit mussten Panzergräben ausgehoben werden. Nach dem Abitur 1944 in Oberschlesien folgte die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst im Sudetenland.

Ab 1945 hieß es, sich beruflich neu zu orientieren, um zu überleben. Zunächst beim Roten Kreuz, bis zum Jahresende 1945 im Krankenhaus. Dann fand Lieselotte Lauffer über 13 Jahre Anstellung auf dem Polizeiamt, dem späteren Ordnungs- und Gewerbeamt. Dort kam immer wieder ein junger Referendar, um Akteneinsicht zu nehmen: ihr späterer Ehemann Günter Lauffer. Im Kranken- und Hilfsverein sowie im Kaffeestüble hat engagierte sie sich 40 Jahre in St. Georgen. Als lebensfroher Mensch lacht Lieselotte Lauffer gerne.

Leistungen

Bereits 1968 gründete Günter Lauffer gemeinsam mit Peter Dönnewewg die Jugendmusikschule St. Georgen. Während der drei Amtsperioden konnte Bürgermeister Lauffer wichtige Bauvorhaben zu Ende führen. So das Rathaus, welches von seinem Vorgänger, Helmut Dahringer, geplant wurde. Das Hallenbad, die Stadthalle, der Friedhof auf der Seebauernhöhe samt der Friedhofskapelle waren für St. Georgen wichtige Bauvorhaben. Als ein herausragendes Ereignis bezeichnet Günter Lauffer die 900-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 1984.