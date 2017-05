St. Georgen Letzte Vorbereitungen auf Frühjahrsmesse laufen

Am Samstag um 13 Uhr eröffnet Bürgermeister Rieger die Veranstaltung, dann gibt es für die Besucher viel zu sehen und zum Mitmachen.

St. Georgen – Handwerker trugen Musterbretter mit Türklinken herum, Akkuschrauber johlten, Autos fuhren herum: Unverkennbar wurde am Freitag rund um Stadthalle und Schulzentrum am Aufbau für die Frühjahrsmesse gewerkelt, die am Samstag um 13 Uhr beginnt. Im Aufbautrubel beantwortete Stadtsprecherin und Organisatorin Andrea Lauble noch ein paar letzte Fragen.

Wie lief der Aufbau? Am Freitag reibungslos. "Morgens war viel Betrieb, aber die Handwerker helfen sich dann gegenseitig", sagte Lauble. Einige bauen auch erst am Samstagvormittag auf.

Woher kommen die ganzen Autos? Die diesjährige Autoshow wird laut Lauble besonders groß. Insgesamt rund vierzig Modelle dürften es wohl sein. Darunter sind Oldtimer vom MSC Peterzell, jeweils rund zehn bis 15 Autos der Autohäuser Storz und Bösinger, einige von KFZ-Service Ganter und außerdem E-Autos, gestellt etwa von der EGT oder dem SÜDKURIER.

Was gibt es zu Essen und zu Trinken? Kurzum: Fast alles. Pizza, Pasta, Salat, bei gutem Wetter Bratwürste, Flädlesuppe, Reispfanne, Käse, Wurst, Vesperwecken, vegetarische Aufstriche. Dazu kommen als Süßigkeiten Waffeln, Eis, Crepes und Kuchen. Zu trinken gibt es neben Bier, Cola, Fanta und Kaffee auch Wein und Cocktails: "Wir wollen die Terasse benutzen, dass man sich mit einem schönen Getränk einfach gemütlich hinsetzen kann", sagt Lauble.

Was gibt es an Programmpunkten? Neben zahlreichen Gewinnspielen und Mitmachaktionen gibt es unter anderem eine professionelle Bratpfannenvorführung und einen Schauraum mit Kaminöfen. "Sie sollen auch befeuert werden, damit es richtig stimmungsvoll ist", so Lauble.

Und was ist für Kinder geboten? Unterhaltung für Kinder (und Erwachsene) bringt Clown Harry Zapp, der am Samstag von 13.30 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 12 bis 15 Uhr über das Gelände läuft. Unter anderem ist er als magischer Postbote unterwegs – was sich dahinter verbirgt, ist eine Überraschung. Zudem gibt es Kinderschminken und eine Hüpfburg.

Wann ist geöffnet? Nach der Eröffnung durch Michael Rieger am Samstag von 13 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr.