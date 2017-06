St. Georgen Lernbuffet "Patschnass": Wasser zum hören, spüren, lesen

Das Lernbuffet "Patschnass" erklärt im Schulhof der Robert-Gerwig-Schule in St. Georgen Kindern viel zum nassen Element.

Wasser hören, im Wasser fischen, über Wasser lesen, vor allem aber: Viel über Wasser lernen. Genau darum ging es bei der bestbesuchten Veranstaltung des gestrigen Weltfairänderer-Nachmittagsprogramms. Die Stadtbibliothek hatte im Schulhof der Robert-Gerwig-Schule das Lernbuffet "Patschnass" für Grundschulkinder aufgebaut. An 18 Stationen konnten die Kinder viel über Wasser und den richtigen Umgang damit lernen.

"Wir haben dieses Buffet ausgewählt, um ein Bewusstsein zu schaffen", erklärte Gabi Eimer von der Stadtbibliothek. Etwa, was den durchschnittlichen täglichen Wasserverbrauch angeht. In einer kleinen Fragerunde schätzen die Kinder den auf 30, maximal 100 Liter – tatsächlich sind es rund 130, 140 Liter, die ein Deutscher durchschnittlich pro Tag verbraucht.

Für die Kinder gab es aber nicht nur Fakten, sie durften auch in einem kleines Aquarium nach Kunststofffischen angeln, hören wie Bedrich Smetana mit seinem Stück "Die Moldau" Wasser in Musik umgesetzt hat oder selbst mit klingenden Wassergläsern Musik machen. "Von allem etwas", sagte Gabi Eimer. Die Stadtbibliothek hat verschiedene Lernbuffets, die vom Regierungspräsidium Freiburg gestellt werden. Oft werden diese in Schulklassen aufgebaut, gestern gab es sie öffentlich. Jedes teilnehmende Kind füllte dabei seine eigene Lernmappe aus.

"Für das Thema Wasser haben wir uns entschieden, weil es am besten zur Weltfairänderer-Woche passt – und Wasser knapp werden kann", erklärte Stadtbibliotheks-Leiterin Lucia Kienzler. Betreut wurden die verschiedenen Stationen von den Lesepaten der Bibliothek, die mehr als 40 Kinder, die über den Nachmittag an der Aktion teilnahmen, bekamen die Inhalte so direkt vorgelesen, vorgeführt oder auch genauer erklärt.

