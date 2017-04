St. Georgen Legales Doping: Glücksbringer und Schokolade helfen bei der Abi-Prüfung

Am Thomas-Strittmatter-Gymnasium haben die schriftlichen Prüfungen für das Abitur begonnen. Es ist die letzte Bewährungsprobe für die 62 Gymnasiasten. Fünfeinhalb Stunden haben sie Zeit für die Deutschaufgaben. Jeder bereitet sich anders darauf vor.

Für 62 Abiturienten am Thomas-Strittmatter-Gymnasium begannen am Dienstag die schriftlichen Prüfungen. Gemäß der Tradition starteten die Abiturprüfungen mit dem Fach Deutsch.

So läuft die Abiturprüfung ab 7.45 Uhr: Die Schüler betreten den Mehrzwecksaal im Bildungszentrum. Auf jedem der Einzeltische liegt, neben dem Prüfungsmaterial, ein Apfel. Ein kleiner Vitaminschub und Gruß der Lehrer. Die Schüler geben ihre Mobiltelefone ab, suchen sich ihren Platz und richten sich ein. Stifte, Duden, die erlaubten Nachschlagewerke. Auf dem Tisch mancher Schüler tummelte sich darüber hinaus ein Glücksbringer. Madeleine Ulrich hatte ihren selbst genähten Sorgenfresser dabei. Bei Claudia Roth türmten sich dagegen Müsliriegel, Obst und Schokolade. Andere verzichteten auf derartige Unterstützung. „Ich hoffe auf ein gutes Essay-Thema. Mehr Glück brauche ich nicht“, sagt Felix Bartler.

Am Mittwoch sind die Neigungsfächer wie Biologie, Chemie und Sport dran. Am Donnerstag ist Spanisch, am Freitag Englisch angesagt. Am Mittwoch, 3. Mai, ist Mathematik-Abi, die schriftlichen Prüfungen enden am Freitag, 5. Mai, mit Französisch. Die mündlichen Prüfungen sind am 29. und 30. Juni. Am Samstag, 8. Juli, ist um 9.30 Uhr Abiturfeier in der Stadthalle. An der Realschule starten die Abschlussprüfungen für die 75 Prüflinge für die mittlere Reife am heutigen Mittwoch mit dem Prüfungsfach Deutsch.