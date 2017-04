St. Georgen Lauffreunde St. Georgen: In der Gruppe ist es leichter

Teil neun der SÜDKURIER-Sportserie. Die Lauffreunde legen 11 000 Kilometer zurück. Internationale Marathonläufe stehen auf dem Programm.

Am Rande des Stadtwalds bei den Tennisplätzen tummeln sich neben den grünen Bäumen mehrere Läufer in neongrünen Trikots. Die Lauffreunde St. Georgen starten die nächste gemeinsame Trainingsrunde. Obwohl jeder der Läufer einen individuellen Trainingsplan verfolgt, bauen sie immer wieder gemeinsame Läufe ein. "Im Winter haben wir uns immer dienstags um 17.45 Uhr hier getroffen. Aber oft machen wir das auch spontan in unserer Gruppe aus", sagt Marc Winzer. Über eine Whatsapp-Gruppe sind die Lauffreunde auch erst entstanden. Für ihre Gruppe suchten sie nach einem Namen. "Wir sind kein klassischer Lauftreff, uns war wichtig, dass das Laufen vorkommt, aber auch, dass wir Freunde sind", sagt Winzer. So nannten sie ihre Gruppe Lauffreunde St. Georgen und treten unter diesem Namen immer wieder gemeinsam bei Wettkämpfen an. In der Regel laufen sechs bis zehn Läufer gemeinsam durch die heimischen Wälder. Mittlerweile ist daraus auch eine kleine Laufgruppe in Königsfeld entstanden. "Auch wenn jeder seinen eigenen Plan hat, laufen wir miteinander, einfach weil es Spaß macht", sagt Läufer Helmar Scholz.

Höhepunkte sind dabei immer Laufveranstaltungen, die sie als Gruppe bestreiten. Dabei stehen regionale, aber auch internationale Wettkämpfe im Laufkalender der Lauffreunde. "Als nächstes steht für uns der Denzer-Cup hier in der Region an", sagt Markus Esterle, der bereits zwölf Mal einen Marathon gelaufen ist.

Der Denzer-Cup besteht aus neun Läufen, zu denen auch der Stadtfestlauf St. Georgen am 1. Juli zählt. "Der ist für uns natürlich sowieso Pflicht", sagt Marc Winzer. Bei den gemeinsamen Trainingsläufen werden meistens zehn Kilometer gelaufen. "Wir haben keine Tempovorgabe und es gibt auch mal Leute, die etwas langsamer laufen. In der Regel gilt aber, dass die Gruppe so schnell läuft, wie der langsamste Läufer", sagt Scholz. Bei den gemeinsamen Läufen steht der Spaß im Vordergrund. Das Einzeltraining kann dann etwas härter werden. "Um einen Marathon zu laufen, benötigt man schon Disziplin. In der Woche sollte man mindestens 50 Kilometer zurücklegen", erklärt Scholz. Was Marathonwettkämpfe betrifft, haben die Läufer bereits einiges an Erfahrung gesammelt. Spitzenreiter ist Sven Sailer, der bald in Kopenhagen seinen 15. Marathon laufen wird. Dabei laufen die Läufer aus dem Schwarzwald nicht nur mit der Masse mit. Läuferin Friedgard Veller lief 2013 beim New York Marathon auf den sechsten Platz und erntete dafür viel Respekt.

Gemeinsam wollen die Lauffreunde im Herbst in Dublin beim Marathon starten und einen nächsten Meilenstein in ihrer Läuferkarriere erreichen. Die Gruppe freut sich auch immer über neue Mitläufer. "Eine gewisse Lauferfahrung kann nicht schaden. Aber hier gibt es keine Tempo- oder Distanzvorgaben", sagt Helmar Scholz. Die Gruppe gebe noch mal eine zusätzliche Motivation zum Laufen. Außerdem eigne sich eine Gruppe gut, um sich Ratschläge zu holen.

Neben den neun Läufen beim Denzer-Cup gehören auch der Schwarzwaldmarathon in Bräunlingen und der Schluchseelauf zu festen Terminen der Lauffreunde. Im Jahr 2016 haben sie dafür bereits einige Trainingskilometer zurückgelegt. Zehn Läufer der Gruppe liefen insgesamt 11 000 Kilometer. Am Stück wären sie damit bis nach Indien und wieder zurück gelaufen.

Sportserie

In zehn Serienteilen stellt der SÜDKURIER verschiedene Angebote, Projekte, Menschen und Vereine aus dem sportlichen Leben von St. Georgen vor. Heute erscheint Teil neun. Die Serie soll zum Frühjahrsstart zu mehr Bewegung motivieren und Lust auf Sport machen. Die Angebote sind für jung und alt sowie topfit oder untrainiert. Neben klassischen Sportarten stehen neue und alte Fitnesstrends im Fokus. (lem)