StGeorgen Küferhäusle der Naturfreunde ist in neuen Händen

Küferhäusle der Naturfreunde ist in neuen Händen

Für die Ortsgruppe der Naturfreunde war das vergangene Jahr anstrengend. Ein großes Problem ist der Mitgliederschwund

Die Ortsgruppe der Naturfreunde stellt eine bedenkliche Mitgliederentwicklung fest, so der Vorsitzende Heiko Jakubowski auf der Jahreshauptversammlung. Die Vereinsbeitritte kompensieren seit Längerem nicht mehr die Austritte und den Mitgliederverlust durch Todesfälle. Aktuell beträgt die Mitgliederzahl 89.

Das zurückliegende Jahr sei für den geschäftsführenden Vorstand ein anstrengendes gewesen. Das Küferhäusle hat die Vereinsleitung mehr beschäftigt "als uns lieb gewesen wäre", bringt Heiko Jakubowski das Thema auf den Punkt. Die Mitteilung der Pächter, den Pachtvertrag von jetzt auf sofort zu kündigen, "war ein Schlag ins Kontor." Eine Neuverpachtung kam nicht mehr infrage. Es wurden Informationen zur Lösung der Angelegenheit beim Bundes- und Landesverband eingeholt. Wegen verbandsinterner Umschichtungen war es nicht möglich, ein weiteres Naturfreundehaus zu übernehmen. Deswegen wurde den Mitgliedern der Verkauf des Hauses vorgeschlagen und genehmigt. Ohne große Werbung fragten mehrere Interessenten an und manche wollten nur "aus Wunderfitz" mehr zum Haus erfahren. Am 30. Juni wurde der Verkauf notariell beglaubigt.

Hubert Urstöger hatte Positives über die Kasse zu berichten, was auch von den Revisoren, Brigitte Müller und Lothar Falk bestätigt wurde. Schriftführer Werner Müller ließ die wichtigsten Ereignisse des zurückliegenden Jahres Revue passieren. Über die Wandertätigkeit berichtete Edgar Spies. Bis auf wenige, wetterbedingte Absagen konnten die Wanderungen durchgeführt werden. An insgesamt 16 Veranstaltungen beteiligten sich 181 Mitglieder. Im Anschluss an den öffentlichen Teil wurde nichtöffentlich über die Verwendung des Geldes aus dem Hausverkauf beraten. Langjährige Mitglieder wurden durch den Vorsitzenden geehrt. Seit 40 Jahren sind Martina Christmann, Rolf Hakenjos, Anke Keller, Doris Oswald und Gerhard Timm Mitglied. Für 50 Jahre wurden Claudia Müller und Jürgen Kiefer ausgezeichnet. Friedrich Stockburger blickt auf 60 Jahre und Melitta Glötzl auf 71 Jahre Mitgliedschaft zurück.