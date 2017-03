St. Georgen Kraftsportler stolz auf renovierten Trainingsraum

Kraftsportverein St. Georgen zieht seine Jahresbilanz.

Der Vorsitzende des Kraftsportvereins, Gilbert Seubel, dankte bei der Hauptversammlung im Brigacher Engel Bürgermeister Rieger für die konstruktive Zusammenarbeit beim gründlichen Renovieren des Kraftraums, dessen Gerätepool auch einen städtischen Zuschuss erhielt. Auch die Schule als Mitnutzerin leistete ihren Beitrag zu den 36 000 Euro, die der Verein da investierte.

Schatzmeister Wolfgang Weisser präsentierte eine immer noch wohlgefüllte Kasse. Nicht zuletzt sei das auch das Verdienst der Mitglieder, die sich beim Stadtfest und anderen einträglichen Engagements fleißig beteiligten. Bei den südbadischen Meisterschaften im Rasenkraftsport konnten die Athleten Matthias Stockburger, Willi Heldt und Klaus Obergfell in ihren Altersklassen erste Plätze belegen. Herbert Storz betreut in der Abteilung Ringen, Yoga und Freizeitsport Aktive und Ehemalige „zwischen Ende 20 und Anfang 80“. Körper, Geist und Seele zusammen zu bringen, könne auch beim Yoga „anstrengend und fordernd sein“.

Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Seubel, der Vizevorsitzende Dieter Elsässer, Geschäftsführer Bernd Schwarz und Schatzmeister Wolfgang Weisser. Als nächste Termine nannte Seubel die öffentliche Vorstellung des Kraftraums im April und das regionale Alt-Athletentreffen in Schramberg-Sulgen am 27. Mai. An alle Mitglieder appellierte er, kräftig die Werbetrommel zu rühren.

Viele Jubilare würdigte Seubel mit Ehrennadeln, Urkunden, Weinpräsenten und jeweils sehr persönlichen Worten für ihre sportliche und kameradschaftliche Mitwirkung im Verein. Geehrt wurden Werner Wälde (60 Jahre), Simon Geier (65), Hans Langenbacher (60), Gilbert Seubel (60) Heinz Paczia (15), Werner Schwarz (60), Werner Rosenfelder (60), Dieter Messer (50), Lukas Paczia (15), Michael Kiock (15), Wolfgang Weisser (40), Dieter Spitz (40), Fritz Haas (50) und Bernd Schwarz (30). Geehrt wurde ferner Geschäftsführer Bernd Schwarz für seine Vorstandsarbeit seit 1987.