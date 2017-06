St. Georgen Kobisenmühle: 400 Jahre Geschichte setzen sich in Bewegung

Die Kobisenmühle im Oberkirnacher Hippengehr öffnet am Pfingstmontag zum Deutschen Mühlentag. Das Mahlwerk wird für Führungen in Betrieb genommen, die Heimatgeschichtler sind auf jedes Wetter vorbereitet.

Warum hat die Kobisenmühle im Oberkirnacher Hippengehr als eine der wenigen Mühlen in der Region gleich zwei Mahlwerke? Wie wurde aus dem Bauwerk aus dem 17. Jahrhundert im Laufe der Zeit eine richtige Universalmaschine, die sogar Strom erzeugte? Wie viele Pferdestärken leistet so eine Mühle? Und was verbirgt sich hinter dem Bauteil mit dem ausdrucksstarken Namen "Kleiekotzer"? Der Verein für Heimatgeschichte gibt am Deutschen Mühlentag Antworten. In und um die rund 400 Jahre alte Kobisenmühle bietet das Team um Martin Rosenfelder am Pfingstmontag zwischen 11 und 17 Uhr Führungen an. Zudem sorgen die Heimatgeschichtler für Bewirtung.

Am Freitagnachmittag schleppten, mähten und werkelten die Mitglieder des Vereins kräftig am Aufbau. "Wir wollen möglichst wetterunabhängig sein", erklärte Martin Rosenfelder, der Vereinsvorsitzende. Für die Mühlenführungen gilt das ohnehin, immerhin finden sie zu einem großen Teil im Gebäude statt. "Und draußen errichten wir ein großes Zelt, in das man sich bei Regen setzen kann", so Rosenfelder. Mit allerlei Getränken, Würsten und Schmalzbrot könne man da dann auch länger verweilen. "Wenn die Sonne scheint ist es natürlich noch schöner, aber hier lässt es sich auch bei schlechterem Wetter gut aushalten", betont der Heimatgeschichtler.

Führungen gibt es dann immer so, wie gerade Bedarf ist. "Wenn so acht Personen zusammenkommen, legen wir los", sagt Rosenfelder, "an manchen Mühlentagen kamen wir auf bis zu 50 Führungen am Tag." Bei den Führungen geht es dabei im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur um trockenes Faktenwissen – denn die Mühle wird zu jeder Führung extra mit Wasser aus dem oberhalb der Mühlrads liegenden Mühlteichs in Bewegung gesetzt. Jeder Besucher kann das Mahlwerk so in Aktion erleben und sehen, wie früher aus Getreide Mehl wurde. "Um sie über den kompletten Tag zu betreiben, reicht der Wasserspeicher nicht aus", erklärt Rosenfelder. Dabei wird auch erklärt, welche inzwischen fast vergessenen Getreidesorten damals neben Weizen, Gerste und Roggen die Mühlsteine vor eine Probe stellten. Wie die Steine mit der Zeit verschlissen und ausgebessert worden sind, kann man gut erkennen. Sie sind zwar nicht mehr im Dienst, lehnen aber als Schaustücke immer noch außen am Gebäude.

Seit dem kompletten Neuaufbau der Mühle im Jahr 1996 bietet der Verein zum Deutschen Mühlentag regelmäßig Führungen und ein kleines Fest um die Mühle an. Als Hofmühle verrichtete sie über Jahrhunderte ihren Dienst für den Kobisenhof, zu dem sie gehört. "Für mich ist sie eine ingenieurstechnische Meisterleistung", sagt Martin Rosenfelder, der selbst Architekt ist. "Man muss ja bedenken, dass sie vor 400 Jahren ohne Maschinen und Motorkraft errichetet wurde, da gab es keinen Akkuschrauber", sagt Rosenfelder lachend. Und dennoch verfügt die Kobisenmühle über ein ziemlich komplexes Getriebe, das am Pfingstmontag ebenfalls in Aktion zu sehen ist.

Geschichte der Mühle

Auf rund 400 Jahre schätzt Martin Rosenfelder das Alter der Mühle, das hat eine Datierung des verbauten Holzes ergeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel die Mühle allerdings nahezu komplett. 1996 trug der Heimatverein sie sorgfältig ab und errichtete sie komplett maßstabsgetreu und mit vielen originalen Bauteilen neu. Seitdem unterhält und erhält der Verein das Gebäude, das sich im Besitz der Stadt St. Georgen befindet. (dod)