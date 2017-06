St. Georgen Klosterweiher öffnet am Mittwoch

Die Stadt gibt grünes Licht. Morgen, 13 Uhr, öffnet sich der Eingang zum Naturfreibad Klosterweiher.

Nachdem die dringend notwendigen Reparaturarbeiten an der Stützmauer im Nichtschwimmerbecken abgeschlossen sind und wieder genügend Wasser für die erforderliche Wassertiefe vorhanden ist, öffnet das Naturfreibad am morgigen Mittwoch, 21. Juni ab 13 Uhr, so eine Pressemitteilung der Stadt. Am Samstag, 24. Juni wird ab 13 Uhr das traditionelle Anbaden, organisiert durch die DLRG St. Georgen, nachgeholt. Alle Wassergänger erhalten eine Urkunde nebst T-Shirt überreicht, Erwachsene erhalten einen Schnaps, Kinder einen Lolli. Die T-Shirts werden solange der Vorrat reicht verteilt und sind von der Fa. Signum gesponsert. Das Restaurant „Seehaus“ lädt zum Besuch der Freiterrasse ein. Die Tret- und Ruderboote können ebenfalls im Seehaus gemietet werden.