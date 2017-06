St. Georgen Klosterweiher hat geöffnet: Endlich die ersten Runden im "herrlichen" Wasser drehen

Der Klosterweiher in St. Georgen hat ab sofort regulär geöffnet. Schon um Punkt 13 Uhr schwimmen die ersten Gäste im See.

Die wichtigste Frage einer jeden Badesaison-Eröffnung zuerst: Wie ist das Wasser? "Herrlich, positiv erfrischend", urteilte Sabine Koch. Sie war heute Mittwoch, eine der allerersten Badegäste im Klosterweiher, nachdem dieser um 13 Uhr erstmals in diesem Jahr öffnete. Schwimmmeister Sven Konopke drückte die willkommene Abkühlung in Zahlen aus: "Das Wasser hat 23 Grad, gemessen am Ablauf in einem Meter Tiefe." Das ist ein angenehm milder Wert, "da hatten wir schon viel kältere Temperaturen", erinnert sich Konopke.

"Vielleicht liegt die angenehme Temperatur daran, dass das Wasser recht langsam eingelaufen ist", mutmaßt Melanie Reinl, die bei der Stadt für den Klosterweiher zuständig ist. Denn das war zuletzt der einzige Grund, warum der Weiher noch zu hatte: Es fehlte Wasser. Für die Reparatur der kaputten Stützmauer blieb es lange auf einem Tiefstand. "Als das fertig war, haben wir auch bei der Stadt alle richtig hingefiebert auf die Eröffnung", so Reinl. Mehrmals täglich hatte sich Kontakt mit Konopke, der eine Messlatte im Wasser hatte und immer wieder den aktuellen Stand durchgeben hat. Zwei Dinge waren dabei entscheidend: Man konnte den Abfluss nicht komplett zumachen, da die Brigach nach dem Klosterweiher sonst zu wenig Wasser und Sauerstoff erhalten hätte, da stimmte sich die Stadt mit dem Anglerverein ab. Aber, andererseits, ein Mindestmaß an Wasser ist nötig, damit die Spielgeräte im Nichtschwimmerbereich sicher betrieben werden können.

Das ist jetzt aber alles erledigt, der Weiher ist voll. Dass die vielen neuen Stützmauern seinen Job schwerer machen könnten, glaubt Konopke nicht. Klar könne die Oberflächenverkleidung aus Holz rutschig werden und manchen reizen die Mäuerchen vielleicht zum verbotenen Einspringen vom Beckenrand: "Aber da muss man halt ein Auge darauf haben, wie auf alles", bleibt Konopke gelassen. Solange sich die Leute einfach nur darauf setzen und die Füße ins Wasser strecken, sei das auch völlig ok. Im Gegensatz zu anderen Schwimmbetrieben verschärft der Klosterweiher übrigens auch nicht den Umgang mit Handys der Besucher. Andersorts müssen da mittlerweile Kameras am Eingang abgeklebt werden. "Das machen wir nicht, aber wir haben ein Auge drauf, verboten ist ihre Benutzung ja eigentlich – man erkennt aber auch recht schnell, ob jemand das Handy benutzt um Bilder von sich und seinen Freunden zu machen oder es eben anders einsetzt", erklärt Konopke und meint mit "anders", dass der Badegast unerlaubt andere fotografiert.

Außer einem kleinen Bereich, in dem Bagger standen und der nun neu eingesät ist, ist der Klosterweiher jetzt wieder wie gewohnt nutzbar. "Damit da schnell was wächst, bräuchte es halt Regen, darauf hoffen wir aber natürlich nicht", sagt Konopke lachend. Tret- und Ruderboote sind ebenso wieder an ihrem Platz wie Spielgeräte. Nur das neue Wassergerät für Kinder fehlt noch – wobei sich an diesem Zustand bald etwas ändern könnte.