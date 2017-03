St. Georgen Kleine Wortakrobaten machen Fortschritte

Schreibgruppe will Sprachkompetenz von Kindern fördern. Treffen finden regelmäßig in der Stadtbibliothek statt.

Die Schreibgruppe „Wortakrobaten“ sorgte für eine etwas außergewöhnlichere Lesezeit in der Stadtbibliothek. Für Kinder ab fünf Jahren wurde eine Kamishibai-Geschichte vorbereitet. Die Geschichte „Der große Wunsch“ und die dazugehörigen Bilder für das inszenierte Papiertheater stellten die Mitglieder der Schreibgruppe selbst zusammen. Bevor es mit der Lesezeit losging, betonte Bibliotheksleiterin Lucia Kienzler, dass die bildliche Darstellung der Geschichte stets eine Herausforderung für die Wortakrobaten gewesen sei. Unter den Zuschauern waren auch einige Eltern der Wortakrobaten, die sich nach der Aufführung äußerst zufrieden und glücklich über die Fortschritte ihrer Kinder zeigten. Die Gruppe gibt es seit bereits einem Jahr. Das Ziel der Gruppe sei in erster Linie, Literatur zu schaffen und gleichzeitig kreative Ideen zu bündeln. Derzeit besteht sie aus acht Kindern von zehn bis 13 Jahren.

Das Projekt-Team der Schreiber setzt sich aus Bibliotheksleiterin Lucia Kienzler, der ehemaligen Deutschlehrerin Jutta Nassal-Halder und den Schülerinnen Sophia Esterle und Nadine Haas zusammen.

Über die Fortschritte der Wortakrobaten staunt das gesamte Projekt-Team schon nach nur einem Jahr. „Das Ziel, das wir uns vor einem Jahr gesetzt haben, die Sprachkompetenz der Kinder zu wecken und zu stabilisieren, haben wir bereits erfolgreich erreicht“, so Jutta Nassal-Halder. Zudem hätten sich die Mitglieder der Wortakrobaten gegenseitig geholfen, ihre Satzstruktur zu verbessern. „Dadurch, dass im Gegensatz zur Schule, die Texte der Kinder nicht benotet werden, fühlen sich die Kinder um einiges freier beim Schreiben“, so Nassal-Halder weiter. „Viele Kinder, die anfangs schüchtern waren, sind um einiges mutiger und selbstbewusster geworden. Außerdem hat sich die Ausdrucksfähigkeit der Kinder verbessert und stabilisiert“, so die Deutschlehrerin weiter. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat, jeweils freitags. „Es ist eine offene Gruppe. Interessierte können deshalb gerne jederzeit dazustoßen“, so Bibliotheksleiterin Lucia Kienzler. Die Wortakrobaten treffen sich am Freitag, 31. März, um 16.30 Uhr.