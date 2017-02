StGeorgen Kleine Salonmusik versprüht pure Nostalgie

Ein Gefühl wie in einer verruchten Bar: Chansons aus den 1920ern bis 1960ern versetzen das Publikum im Theater im Deutschen Haus in Begeisterung.

Ikonen des deutschen und französischen Chansons lebten für einen Abend im Theater im Deutschen Haus auf. Die Formation Le Petit Salon erinnerte an die großen Namen, nahm die Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise und versprühte Nostalgie pur. Namen wie Edith Piaf, Jacques Brel, Zarah Leander und Marlene Dietrich waren zwischen den 1920er bis 1960er Jahren berühmte Vertreterinnen und Vertreter des damals gängigen Musikgenres. Deren erfolgreichsten Hits und viele Erfolge weiterer Sänger der damaligen Zeit brachte Le Petit Salon musikalisch auf die Bühne. Die Formation mit Matthias Jakob (Piano), Thomas Baur (Bass) und Hans-Peter Krause (Gitarre) spielte in der klassischen Chanson-Begleitung. Wie es sich für Gentlemen gehört, ließen sie ihrer Sängerin Gesche Geiger den Vortritt und untermalten deren facettenreiche Stimme.

Das Publikum im ausverkauften Theater genoss die alten Melodien. Die Köpfe wogen hin und her und die Füße wippten zu den Swing- und Bluesmelodien mit. Mit "Von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt", "Kann denn Liebe Sünde sein" oder "Kein Schwein ruft mich an", versetzte das Ensemble die Zuhörer im Geiste in kleine Bars oder schummrige Nachtclubs, in denen die Musik mit den teilweise verruchten Texten einst angesagt war.