St. Georgen Kleine Narren erobern die Stadt: Alle Bilder vom Kinderumzug

Beim Umzug durch St. Georgen zeigen sich die Kinder in ausgesprochen kreativen Kostümen und beim Kinderball der Narrenzunft in der Stadthalle haben sie viel Spaß.

Mehrere hundert bunt kostümierte Kinder zogen gestern Nachmittag beim Kinderumzug durch die St. Georgener Innenstadt. Ebenso viele verkleidete Zuschauer standen am Straßenrand und bejubelten die vorbeiziehenden Kinder und Narrengruppen.

Angeführt von der Peterzeller Bürgerwehr zog sich der Umzug durch den verkehrsberuhigten Bereich. Die Kindergärten haben sich besondere Mühe gegeben und sich zu einem jeweiligen Motto kostümiert. Der Kindergarten St. Benedikt nahm sich die vier Jahreszeiten vor. Ob mit Badeente den Sommer oder als Geschenk eingepackt die Winterzeit dargestellt, die Kreativität der Kostüme war vielfältig.

Die Kinder des Kindergartens Seebauernhöhe waren gesund unterwegs und schlüpften in Obst- und Gemüsekostümierungen. Die Kinder des Kindergartens Weidenbächle nahmen sich der Fabelfigur Grüffelo und ihrer Waldtiere an. Der Kindergarten Schatzinsel brachte das neue Hallenbad auf die Straße. Mit Pool-Rollen, Badehäubchen und Schwimmbrille feierten die Kinder das neue Hallenbad.

Zwischen den Kindergartengruppen liefen auch die Abordnungen der St. Georgener Fasnachtsgruppen. Engelegoaschter, Fohrebobbele und Kräuterwieble, Hohwalddeufel, Schof-Striezis und die Nesthexen, die den Kinderumzug organisierten. Musikalisch sorgten die Bergstadtfetzer für Stimmung. Die spielten ein Extraständchen auf dem Kreisel, bevor die Kinder den Weg in die Stadthalle fortsetzte, wo sie beim Kinderball der Narrenzunft feierten.

So geht's weiter

Am heutigen Freitag können die Bergstadtnarren verschnaufen. Am Samstag ist um 20 Uhr Bürgerwehrball in Peterzell, am Sonntag um 10 Uhr Gottesdienst in der katholischen Kirche mit Beteiligung der Narren, um 20 Uhr Fasnetsball in der Unterkirche. (spr)