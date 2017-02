St. Georgen Kleine Meerschweinchen erleben große Hilfsbereitschaft

Die Unterstützung für 35 gerettete Meerschweinchen ist groß. Den Verein Meerschweinchenhilfe erreichten bereits einige Geld- und Futterspenden und die Tiere sind auf dem Weg der Besserung. Trotzdem wird weiterhin Hilfe benötigt

St. Georgen (lem) Der erschreckende Fund von 35 verwahrlosten Meerschweinchen in einer eiskalten Garage ohne Futter hat vergangene Woche für Aufsehen gesorgt. Der SÜDKURIER berichtete über den Verein Meerschweinchenhilfe, deren Mitglieder die hilflosen Meerschweinchen aus ihrer Unterkunft in St. Georgen retteten und ihre Pflege übernahmen. Seitdem erleben der Verein und die Pflegestellen einen enormen Ansturm an Rückmeldungen und Anfragen, berichtet Jessica Keller, die die Pflegestelle in St. Georgen leitet.

„An Spenden kamen schon einige Futterspenden, aber auch Geldspenden wurden bereits überwiesen“, sagt Keller. Eine große Geldspende aus St. Georgen habe es sogar ermöglicht, dass die Kosten von vier Kastrationen gezahlt werden konnten. Die Tiere seien auf dem Weg der Besserung und haben alle einen Pflegeplatz erhalten. Da die Pflegestationen der Meerschweinchenhilfe die Versorgung nicht alleine stemmen können, helfen die Tierschutzvereine St. Georgen, Villingen, Gomaringen und Ilsfeld aus. „Alle Schweinchen werden jetzt aufgefüttert, versorgt und tierärztlich behandelt“, so Jessica Keller. In ihren Pflegestationen erholen sich die Schweinchen von den traumatischen Erlebnissen der letzten Wochen, als sie mit wenig Wasser ohne Nahrung, Heu und geeignetem Unterschlupf in einer kalten Garage lebten.

Sobald die Meerschweinchen genug Kraft gesammelt haben, werden sie an private Halter vermittelt. „Natürlich stellen wir auch gewisse Anforderungen an die neuen Besitzer, denn wir wollen sicherstellen, dass es unseren Tieren gut geht“, sagt Keller. Daher vermittele der Verein nicht in Einzelhaltungen. Außerdem werden keine Babys ohne erwachsenes Tier weitergegeben. Ebenso vermitteln sie keine nicht kastrierten Böckchen und keine reine Weibchenhaltung.

Vermittelt werde nur gegen Schutzgebühr und Schutzvertrag zur Sicherheit der Tiere. Meerschweinchen, die vermittelt werden, sind auf der Internetseite www.meerschweinchenhilfe.de mit Informationen zur Geschichte und Charaktereigenschaften zu finden.