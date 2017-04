St. Georgen Kleine Handballer am Start

Nachwuchs des Turnvereins St. Georgen bei Mini-Spielfest in Gutach

Die Mini-Handballer des Turnvereins St.Georgen gehören den Jahrgängen 2010 und 2011 an. Jüngst nahmen sie am Mini-Spielfest in Gutach teil. Die Jungs mit ihrer Trainerin Conny Holzmann konnten in mehreren Handballspielen sowie an verschiedenen Stationen ihr handballerisches als auch ihr turnerisches Können zeigen. Am Ende erhielten alle Sportler eine Urkunde sowie eine Medaille. Bild: Turnverein