StGeorgen Kleiderbasar: Andrang auf die Wühltische

Pusteblume-Elternbeirat organisiert Kleiderbasar. Hinter dem Angebot steckt viel Arbeit.

Die Angehörigen des Elternbeirats vom Kindergarten Pusteblume in Peterzell hatten ein anstrengendes Wochenende. Denn es galt, die mitgebrachten Kleider zum Basar am Freitagabend zu erfassen, auszuzeichnen, nach Größe zu ordnen und auf Tischen präsentieren. Im Gespräch mit Janette Anders vom Elternbeirat stellte es sich heraus, dass diese Arbeit sich gelohnt hat. An die 25 bis 30 Helferinnen waren damit beschäftigt, den Kleiderbasar zu bewältigen. Das war nicht so ganz einfach, denn kaum dass die Türe zur Mehrzweckhalle geöffnet wurde, strömten vor allem viele Mütter, mit und ohne Kinder, in den Raum.

Dann wurde gezielt nach Kinderbekleidung gesucht. Die Auswahl war riesig. Entsprechend umfangreich gestaltete sich das Aussuchen. Manche Familien kamen komplett mit Mutter, Vater und den Kindern. So auch Holger und Susanne Gilblert. Während Ehefrau Susanne nach Bekleidung Ausschau hielt, gab Ehemann Holger bereitwillig Auskunft zum Basar. Dabei findet er gut, dass auf dem Basar durchaus preisgünstige Artikel zu finden sind. Bei manchen Artikeln habe sich das Preis-Leistungsverhältnis seit längerer Zeit verschlechtert, stellt Holger Gilbert fest. Was gut sei, man könne die Kleidungsstücke wieder hier beim Basar verkaufen. Holger Gilbert findet es gut, anonym einkaufen zu können.

Als die Kinder klein waren, bin ich hierhergekommen, um Gebrauchtes zu kaufen, erzählt Angelika Schuster. Das Angebot ist vielseitig und gut vorsortiert. Heute komme ich, um für meine Enkel passende Kleidungsstücke zu finden. "Es macht Spaß, wie vor 20 Jahren."

Sandra Schuler stellt fest, der Basar ist sehr gut sortiert, vor allem auch übersichtlich. Auf Nachfrage sagt sie: "Ja, ich habe schon öfters hier gekauft." Es gibt gut erhaltene Sachen, allerdings benötigt man große Taschen um alles einzupacken. Dazu trifft man am Basar auch Leute, die einem nicht täglich über den Weg laufen. Als Tipp gibt Sandra Schuler weiter: "Es lohnt sich auch zu warten." Wenn der große Ansturm nachlässt, ist es möglich nochmals in Ruhe an die Tische zu gehen. Manchmal finde ich noch etwas, das ich zuvor übersehen oder nicht beachtet habe.

Auf dem Weg nach draußen bildet sich an den Kassen eine lange Schlange. Geduldig stehen hier die Kunden bis sie an der Reihe sind. Die freundlichen Frauen des Elternbeirats kassieren und schon kann die Halle verlassen werden. Was dann nach dem Basar kommt, ist für den Elternbeirat das große Aufräumen.