St. Georgen Kindergarten St. Benedikt will Kindern mit Spendenaktion neue Spielsachen ermöglichen

Beim katholischen Kindergarten St. Benedikt läuft eine Spendenaktion, um abgenutzte Spielsachen zu ersetzen.

St. Georgen (dod) Für's Foto halten die Kinder des Kindergartens St. Benedikt noch still. Sobald die Kamera aber weg ist, nehmen sie ihre neuen Sitzsäcke und Spiele gleich richtig in Beschlag. Sie fläzen sich in die bequemen Stoffpolster und halten die neuen Bücher fest in der Hand. "Darf ich das jetzt behalten?", hört man eine Kinderstimme fragen. Nein, noch nicht, entgegnet Ines Fischer, die Leiterin des katholischen Kindergartens. Doch bald wir den rund 50 Kindern hoffentlich einiges an neuem Spielzeug zur Verfügung: Die Einrichtung hat eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um ihre teils sehr betagten und abgenutzten Spiel- und Lernsachen zu erneuern.

"Der Hintergrund ist, dass der Kindergarten 2014 modernisiert wurde und wir seitdem tolle Räume haben – nur sind viele Spielsachen halt etwas älter", erklärt Fischer. "Einige der Sachen sind so in die Jahre gekommen, dass sich sogar noch die Eltern unserer Kinder erinnern können, wie sie damit gespielt haben." Im Januar und Februar fand deswegen eine Bestandsaufnahme statt, im März fiel der Startschuss für die Spendenaktion. Unter anderem wurden alle katholischen Haushalten in St. Georgen angeschrieben, bis jetzt kamen rund 4500 Euro zusammen. "Wir richten uns nach den Wünschen der Kinder", sagt Fischer. Dem stimmen die Elternvertreterinnen Elena Link und Sandy Henninger zu: "Sie wissen es am besten."

Im Mai dürfen die Kleinen einen Wunschzettel gestalten. "Ein eigenes Pferd oder eine Eishalle" wurden von den Kindern schon vorgeschlagen, erzählt Fischer lachend. Die wird es wohl eher nicht geben, anderes wie die Sitzsäcke oder ein paar Spiele und Bücher sind aber schon da. "Aber es ist halt vieles nicht ganz günstig", so Fischer mit Verweis auf ein Puppenhaus, das vor einiger Zeit für 3000 Euro angeschafft wurde. Ähnlich teuer ist ein besonderer Wunsch der Kindergartenleiterin: Ein Experimentierschrank. "Viele Kinder interessieren sich für Naturwissenschaften und da haben wir bis jetzt gar nichts", sagt Fischer über die Anschaffung, die mit 1500 Euro zu Buche schlagen würde. Bis zum geplanten Sommerfest im Juli will der Kindergarten möglichst viele Spenden und neue Sachen beisammen haben, dafür wird es im Mai oder Juni auch noch einen Spielzeugbasar geben. Der Spendenaufruf richtet sich an jedermann, auch an Firmen. Der Kindergartenträger, die Pfarrei St. Georg, kann dafür Spendenbescheinigungen ausstellen.

Spenden kann man mit Verwendungszweck "Spielend zum Erfolg" an die Seelsorgeeinheit St.Georgen-Tennenbronn, Kindergarten St. Benedikt unter IBAN: DE73 6945 0065 0009 2620 07.