St. Georgen Kinderfitness kommt in St. Georgen auf dem Prüfstand

Eine neue Gesundheitspartnerschaft soll die Bewegung von Kindergartenkindern fördern. Die Kooperation von Stadt, Turnverein und Krankenkasse unterstützt und schult die Erzieherinnen. Nächstes Jahr werden die Erfolge gemessen.

Die Bewegung von Kindern zu fördern, dieses Anliegen steht im Mittelpunkt einer Gesundheitspartnerschaft zwischen dem Turnverein, der Stadt St. Georgen und der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Gestern wurde der auf zwei Jahre geschlossene Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Wie Turnvereinsvorsitzender Gerhard Mengesdorf erläuterte, basiert die Kooperation auf dem Projekt "Bewegte Kommune – Kinder", das der Turnverein vor vier Jahren mit Unterstützung der Kinderturnstiftung und unter Mitfinanzierung der Stadt und der Bürgerstiftung ins Leben gerufen hat. Jetzt wird das Projekt mit "Bewegte Kommune – Kindergärten" intensiviert. Fünf der sieben St. Georgener Kindergärten beteiligen sich bereits daran. "Je früher, desto besser", sagt der stellvertretende AOK-Geschäftsführer Harald Rettenmaier zur Intention, Kinder schon früh für ausreichend Bewegung zu motivieren und so frühzeitig eine aktive und gesunde Lebensweise einzuüben.

Wie der Leiter des Bereichs Gesundheitsförderung, Ingo Marot ausführt, sieht die AOK ihren Kooperationsbeitrag nicht nur in einer Förderung von 6000 Euro. Die werden unter anderem für Expertenhonorare zur Überprüfung und optimalen Einrichtung eines Bewegungsraums in den Kindergärten ohne große Umbauarbeiten bereit gestellt. Außerdem finanziert sie die beiden Tests, die den Fitness- und Bewegungslevel der Kinder jetzt und in einem Jahr überprüfen. Obendrein bezahlt die Gesundheitskasse fünf Euro für jedes Kind, das an dem Test teilnimmt, als Obolus für das Testteam. Fachkräfte werden bereitgestellt, die die Erzieherinnen gezielt schulen, wie Wissen über gesunde Ernährung kindgerecht vermittelt und Bewegung gezielt in den Kindergartenalltag eingebaut werden kann.

Der Turnverein übernimmt in der Kooperation die Aufgabe, die motorische Leistungsfähigkeit der Kinder zu überprüfen. Bei einem wissenschaftlich erarbeiteten Kinderturntest werden Beweglichkeit, Koordination, Ausdauer und Kraft auf spielerische Art überprüft. "100 Kinder haben an dem Test teilgenommen", sagte Mengesdorf. Die Überprüfung übernimmt dabei ein Team aus meist ehemaligen Lehrern und sportlich Aktiven, die wissen, worauf es bei den Tests ankommt.

Bürgermeister Michael Rieger betonte, dass die Gesundheit der Bürger der Stadt am Herzen liege. "Wir haben das Hallenbad für acht Millionen Euro saniert, damit die Kinder schwimmen lernen können. Und wir haben einen Teil zur Sanierung der TV-Turnhalle beigesteuert, weil wir wollen, dass hier weiterhin Sport betrieben werden kann." Rieger wies außerdem auf die Kampagne "Gesund leben mit St. Georgen" hin.

Bundesweite Erhebung

Um zu sehen, wie sich die motorischen Fähigkeiten innerhalb eines Jahres durch regelmäßige Bewegung und gesunde Ernährung verändern, wird der Kinderturntest in einem Jahr mit denselben Kindern wiederholt. Die Ergebnisse fließen in eine bundesweite Erhebung, so dass am Ende ersichtlich ist, wo das Kind im Vergleich zu anderen Gleichaltrigen steht.