St. Georgen Kinderfeuerwehr soll Nachwuchssorgen auslöschen

Die Feuerwehr gründet eine neue Gruppe für Kinder unter zehn Jahren. Damit soll ein wachsendes Problem der Feuerwehr bekämpft werden

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

St. Georgen – Das große Feuerwehrauto mit Blaulicht, die schweren Feuerwehrschläuche oder die Uniform mit Helm – Kinder fasziniert so einiges an der Feuerwehr. Bisher mussten sie in St. Georgen bis zum zehnten Lebensjahr warten, um ein aktives Feuerwehrmitglied werden zu können. Das hat sich mit der Neugründung der Kinderfeuerwehr jetzt geändert. Sie wurde für Kinder von sechs bis zehn Jahren ins Leben gerufen. Damit ist die Jugendfeuerwehr nicht mehr die erste Einstiegsmöglichkeit.

Zwölf Kinder sind bereits in der Gruppe angemeldet. Drei weitere Kinder testen das Angebot und schnuppern noch an der Kinderfeuerwehr. Mit der Kindergruppe soll ein wachsendes Problem der Feuerwehr gelöst werden. "Ein Grund ist natürlich die frühzeitige Nachwuchssicherung", erklärt Sebastian Kammerer, Pressesprecher der Feuerwehr, die Gründung der neuen Gruppe. Die Begeisterung unter Kindern für die Feuerwehr konnte oft nicht genutzt werden. Bis sie mit zehn Jahren der Jugendfeuerwehr beitreten konnten, waren sie oft bereits in anderen Vereinen aktiv, berichtet Kammerer.

Anders als in der Jugendfeuerwehr werden die Kinder zunächst langsam mit dem Feuerwehrwesen vertraut gemacht. "Die Kinder werden altersgerecht in ihrer Entwicklung begleitet. Spiel und Spaß stehen hier natürlich im Vordergrund", erklärt Kammerer.

Die Nachfrage in der Stadt sei groß gewesen. Immer wieder seien Eltern an die Feuerwehr herangetreten und fragten nach einem entsprechenden Angebot. Mit der Änderung der Feuerwehrsatzung der Stadt St. Georgen wurde dann die notwendige rechtliche Grundlage geschaffen. Die Kinder sind wie die restlichen Aktiven Feuerwehrangehörige und somit gesetzlich unfallversichert.

Schon jetzt ist die Beliebtheit der Kinderfeuerwehr groß und alle vorgesehenen Plätze sind bereits belegt. Trotzdem ist die Feuerwehr offen für weitere interessierte Kinder und erhofft sich besonders weiblichen Nachwuchs.

Die Kinderfeuerwehr ist Teil der Jugendfeuerwehr. Sie trifft sich allerdings separat immer donnerstags von 15.45 Uhr bis 17 Uhr. Kindergruppenleiterinnen sind Claudia Kleiner und Marion Faller. Zum Leitungsteam gehört auch Jens Baumann als Leiter der Jugendfeuerwehr.

"Die Kinderfeuerwehr hat ihre eigenen Treffen, die auch im Vordergrund stehen. Sicherlich werden aber auch mal gemeinsame Aktionen mit der Jugendfeuerwehr stattfinden", sagt Kammerer. Das Leitungsteam wird an der Landesfeuerwehrschule durch Seminare speziell auf die Tätigkeit geschult.

Die vermittelten Inhalte werden spielerisch aufgegriffen. Im Vordergrund stehen beispielsweise die Themen erste Hilfe, Notruf, der Umgang mit Feuer und Wasserspiele. Zusätzlich sollen die Kinder natürlich die Feuerwehr sowie die Geräte und Fahrzeuge kennenlernen, damit sie bereits als kleine Profis zur Jugendfeuerwehr stoßen.

Wenn es brennt

In den vergangenen Monaten hat der SÜDKURIER bei der Feuerwehr hinter die Kulissen geschaut. Neun Teile wurden in der Serie „Wenn es brennt“ entwickelt. Die Feuerwehrfrauen waren ebenso Thema wie die Altersmannschaft oder die Einsatzfahrzeuge. Kommandant Christoph Kleiner kam zu Wort, der erste hauptamtliche Gerätewart Thomas Goil wurde vorgestellt, die Mehrbelastung durch Fehlalarme angesprochen. Schließlich ging es auch um ganz neue Ausprägungen des Feuerwehralltags: um die Wehr im Internet und – mit dem letzten Serienteil heute – um die neue Kinderfeuerwehr. (lem)