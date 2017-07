St. Georgen Kinder-Ferienprogramm des Jugendhauses steht

Das Jugendhaus am Sommerrain hat sein Sommerferienprogramm für St. Georgener Kinder von sechs bis zwölf Jahren veröffentlicht.

Drei Wochen Spaß in der Ferien verspricht das Kinderferienprogramm des Jugendhauses am Sommerrain, das jetzt erschienen ist. Mit einer Zaubershow und einem Seifentag gibt es im Programmzeitraum zwischen 21. August und 8. September auch ganz neue Veranstaltungen für Sechs- bis Zwölfjährige. Für sechs Tagespunkte ist eine Anmeldung nötig.

Den Auftakt macht traditionell das Kinderkino im Jugendhaus, am 21. August wir dort der Animationsfilm "Sing" gezeigt. Die sechs Höhepunkte, für die man eine Anmeldung braucht, sind ganz unterschiedlich: Am 23. August können Kinder ab acht Jahren mit Willy Renner für 25 Euro Selbstbeteiligung ihr eigenes Cajon, also eine Kistentrommel, bauen. Am 31. August ist ein Seifentag, hier können die Kinder nach Anmeldung kostenlos Badesalz und Badekugeln herstellen. Am 4. September gibt es nach Anmeldung "Spiel und Spaß im Schützenhaus", dabei können die Kinder Luftgewehr und Bogen schießen. Am gleichen Tag startet auch der Kinderzirkus Pepperoni. Kinder können dabei für 17 Euro Teilnahmegebühr vier Tage lang vor- und nachmittags trainieren, bis am 8. September eine große Zirkusvorstellung mit den Kinderartisten auf dem Marktplatz steigt. Am 6. September können Kinder mit dem Ferienprogramm in den Indoor-Freizeitpark Sensapolis fahren, 22 Euro kostet dieser Ausflug samt Eintritt und Mittagessen. Nach Anmeldung kostenlos ist dagegen ein Cajon-Workshop mit Willy Renner am 7. September, hier geht es nicht um das Bauen des Instruments, sondern wie man darauf spielen kann.

Doch auch die Programmpunkte ohne Anmeldung, zu denen man einfach vorbeikommen kann, haben einige Höhepunkte. Etwa eine Minigolf-Turnier im Stadtgarten, eine Zaubershow mit Harry Zapp oder verschiedene Kreativnachmittage.

Das Heft mit dem kompletten Kinderferienprogramm wird ab Mittwoch, 5. Juli, an den Schulen verteilt und ist zudem bei Sponsoren des Programms und im Rathaus erhältlich. Dort kann man sich ab Mittwoch dann auch für die Programmpunkte anmelden, bei denen es erforderlich ist.