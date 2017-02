Kein Popkonzert vom Superstar für St. Georgen

Die Vorstellung war schön: Klänge von den Sportfreunden Stiller, Milow oder Tim Bendzko schallen durch die Bergstadt. Die Umsetzung war dafür ein großes Problem

Der Traum vom großen Popkonzert in St. Georgen ist vorerst ausgeträumt. Einen Star zum Anfassen wünschte sich der Jugendgemeinderat. Gelingen sollte das mit Hilfe des Radiosenders SWR3, der ein Konzert verloste. Die Hürden bis zur Teilnahme stellten sich allerdings als zu hoch heraus. Organisatorisch muss die Satdt in kürzester Zeit eine kleine Mammutaufgabe lösen, die sämtliche langfristigen Pläne durchkreuzen. So scheiterte es nicht am Engagement des Jugendgemeinderats oder der Stadt, sondern an den Belegungsplänen der Stadthalle. Stadtsprecherin Andrea Lauble berichtet, dass zu den möglichen Konzertterminen die Stadthalle leider bereits belegt sei.

Das Großprojekt Popkonzert auf andere Hallen zu verlegen sei nicht möglich. Insgesamt werden 400 Karten für ein Konzert vergeben. Das ist in der Mehrzweckhalle Peterzell oder im Brigachhaus nicht umsetzbar. Alleine an den Parkmöglichkeiten würde es dort schon scheitern. Die jetzigen Mieter an den Konzerttagen aus der Stadthalle wieder zu verbannen sei zudem kein Thema.

Allein mit der Bewerbung für die Konzertaktion ist es nämlich nicht getan. Natürlich benötigt jede Stadt noch eine Menge Losglück. Und selbst wenn die Losfee das passende Los zieht, ist noch längst kein Konzert in der Stadt. Im Wettkampf mit zwei anderen Städten wird nämlich noch einen gesamten Tag um den Wunschkünstler gespielt. Der Weg für Tim Bendzko, Milow oder die Sportfreunde Stiller in die Bergstadt war vorerst also noch zu steil. Ganz muss die Hoffnung allerdings nicht begraben werden. Von Seiten der Stadt sei nur die Hallenbelegung ein Problem.

Grundsätzlich sei man jedoch sehr offen für solche Veranstaltungen. Und bis dahin bleiben immer noch die eigentlich geplanten Veranstaltungen in der Halle. Statt Superstars gibt es lokale Größen zu hören, wenn der Projektchor zur Feier des 45-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit St. Raphael auftritt.

