St Georgen Kein Interesse an Rektorenstellen an zwei Grundschulen

Kein Interesse an Rektorenstellen an zwei Grundschulen

Offene Rektorenstellen an St. Georgener Schulen: An der Realschule ist laut Schulamtsleiterin bald mit einer Personalentscheidung zu rechnen

In der St. Georgener Schullandschaft fallen in diesem Schuljahr vermutlich keine Personalentscheidungen mehr. Das versicherte die Schulamtsleiterin Sabine Rösner im Gespräch. "Wir sind im Verfahren", kommentierte sie eine Anfrage zur Nachfolge der Ende Juli 2016 pensionierten Realschulleiterin Hedwig König. Weder zum Verfahrensstand noch zu Personen wollte die Schulleiterin näher eingehen. Allerdings könne sie sich vorstellen, dass die neue Schulleitung Anfang des nächsten Schuljahres ihre Tätigkeit aufnehmen werde. "Wenn auch nicht am ersten Schultag."

Die Rupertsbergschule und die Grundschule Peterzell werden von Jörg Westermann, Rektor der Robert-Gerwig-Schule, kommissarisch geführt, seit die Schullleiter Rüdiger Aberle vor zwei und Gerold Hauer vor einem Jahr in Ruhestand gegangen sind. Bei diesen Grundschulen tut sich bezüglich Neubesetzungen wenig. Es habe zwar immer wieder mehr oder weniger konkrete Erkundigungen interessierter Lehrkräfte gegeben, doch für die Überprüfung eines Kandidaten durch das Regierungspräsidium habe es bisher noch nicht gereicht, so Rösner. Es spricht deshalb vieles dafür, dass bisher niemand den Hut in den Ring geworfen hat.

"Das sind Entscheidungen, welche die Kolleginnen und Kollegen für sich selbst treffen müssen", bewertete die Amtsleiterin das flächendeckende Desinteresse an Leitungspositionen, das unter allen Schularten anzutreffen sei. Wichtig sei eine kommissarische Leitung, die anstehende Aufgaben löse. Sehr positiv steht Rösner Teamlösungen gegenüber. Hier könnten engagierte Kollegen in Verantwortung hineinwachsen. In ihrem Zuständigkeitsbereich seien schon Leitungspositionen über dieses Sprungbrett besetzt worden. Sowohl an der Rupertsbergschule als auch an der Schule in Peterzell kann Jörg Westermann auf Auslastung aus dem Kollegium bauen.