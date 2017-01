St. Georgen Kastenwagen kippt im Hochwald eine Böschung hinunter

Zu einem Verkehrsunfall mussten Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr am Mittwoch um die Mittagszeit in den Hochwald ausrücken. Der Unfall verlief zum Glück glimpflich.

Der Fahrer eines Kastenwagens, der aus Richtung Hiesemicheleshöhe in Richtung Stadtmitte fuhr, kam etwa in Höhe des Wagschachenparkplatzes zunächst auf das Bankett, geriet in der Folge ins Schleudern und kippte eine Böschung hinunter, wo das Fahrzeug auf der Seite liegenblieb.



Gegenüber der Polizei gab der Fahrer an, einem entgegenkommenden Lastwagen ausgewichen zu sein. Der Fahrer, ein 46 Jahre alter Mann aus einem anderen Landkreis, konnte sich selbst aus dem umgekippten Fahrzeug retten, wobei er sich leicht verletzte. Er wurde vom Roten Kreuz versorgt.



Die Feuerwehr überprüfte das Fahrzeug, das Ersatzteile für ein Autohaus geladen hatte, auf auslaufende Flüssigkeiten und bereitete die Bergung des Fahrzeugs vor. Die Straße war rund eine Stunde gesperrt.