St. Georgen Karpfen ziehen in den Klosterweiher

Der Angelverein St. Georgen holt 83 Fische, darunter große Karpfen, aus einem Privatweiher, der als Löschteich dient. Der Weiher ist verschlammt und muss nun ausgebaggert werden.

St. Georgen (spr) Der Klosterweiher hat auf einen Rutsch 83 neue, schwimmende Bewohner bekommen. Mitglieder des St. Georgener Angelvereins haben in einer Umzugsaktion ein größeres Fischkontingent aus einem Privatweiher im Stockwald in den Klosterweiher übersiedelt.

Wie Klaus Lachner, Vorsitzender des Angelvereins, die Maßnahme erläutert, mussten die Fische übersiedelt werden, "weil der Weiher ausgebaggert werden muss". Ursprünglich soll der Teich als Löschweiher für die Feuerwehr dienen. Eine Überprüfung hat ergeben, dass der Weiher zugeschlammt ist und seinen eigentlichen Zweck, im Notfall Wasser für die Feuerwehr zu liefern, nur noch eingeschränkt nachkommen würde. Selbst ein Steigrohr, aus dem sich die Feuerwehr im Notfall direkt bedienen könnte, war voller Schlamm. Der Eigentümer des Weihers vermachte dem Angelverein den Fischbesatz.

Ganz einfach gestaltete sich die Maßnahme im Vorfeld nicht. Da sich an, beziehungsweise in diesem privaten Weiher ein Biber eingenistet hat, mussten die Angler zunächst klären, ob der Weiher überhaupt abgelassen werden durfte. Die zuständige Biberbeauftragte gab grünes Licht. "Die Sicherstellung des Brandschutzes geht vor dem Interesse des Bibers", so Lachner. Behutsam wurde der Weiher in den vergangenen Tagen Stück für Stück abgelassen und die Fische, insbesondere Karpfen und Schleien, aus dem Weiher gefischt. Das bedeutete für die Mitglieder körperliche Schwerarbeit. Immerhin standen die Angler knietief und gut gesichert im Schlamm. Dabei mussten die Mitglieder besondere Vorsicht walten lassen, um die Fische nicht zu verletzen.

Anschließend wurden die Fische in einem großen Bassin an den Klosterweiher transportiert. Dort angekommen, wurden die Fische in ihre neue Freiheit entlassen. Darunter waren einige wahre Prachtexemplare von Karpfen mit einer Länge von 50 Zentimetern und einem Gewicht von rund 15 Kilo.

Die Angler hoffen jetzt, dass sich die Fische in ihrem neuen Gewässer wohl fühlen und den Besatz weiter steigern. Karpfen und Schleien sind artverwandt und zählen zu den Friedfischen. Beide Arten sind beliebte Speisefische. Wobei der Karpfen vorwiegend zu Weihnachten und Silvester auf den Teller kommt.