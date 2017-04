St. Georgen Karl Braun blickt auf 33 Jahre in der Kämmerei zurück

Er hat den Sprung ins kalte Wasser nie bereut. Morgen, Mittwoch, wird der Herr der Finanzen im Gemeinderat verabschiedt. Im Interview blickt er auf Entwicklungen und Entscheidungen zurück.

Herr Braun, ist die Kämmerei eine Schule des Lebens?

Sie ist nicht unbedingt eine Schule des Lebens, aber es heißt schließlich ‚Ohne Moos nix los‘. Und wenn man Kämmerer bei der Stadt ist, ist das vergleichbar mit dem Prokuristen einer Firma. Man ist in die Entscheidungen im Hause mit eingebunden.

Wie oft hat es Sie schon privat genervt, dass sie einen neuen Sachverhalt erst mal als Kosten-Nutzen-Rechnung dargestellt haben?

Man muss ich immer fragen, was kostet es und was bringt es. Das hängt immer auch vom Wasserstand im Geldbeutel ab. Wenn man viel Geld hat, wird die Prüfung etwas leichter ausfallen, als wenn Ebbe in der Kasse herrscht.

Eine spontane Entscheidung hängt da immer von der Gesamtsituation ab?

So würde ich es sehen. Das ist auch im Beruflichen so gewesen. Wenn die Kasse voll ist, kann man auch eine kleine Entscheidungen spontan fürs Herz oder aus dem Bauch treffen. Da geht dann die Welt nicht unter.

Ist da in Richtung Ruhestand schon eine Anschaffung in Aussicht, etwa im Bereich Hobby?

Nein, da ist nichts geplant.

Jetzt haben Sie Zeit für Hobbys: Was wollen Sie nun stärker betreiben? Der Skilanglauf hängt ja vom Wetter ab.

Den Langlauf würde ich gerne stärker betreiben, aber nachdem der Schwarzwald-Winter so schwächelt, könnte ich dabei Schiffbruch erleiden (lacht). Was ich sicher betreiben will, ist Bewegung und Sport im Freien. Also Wandern, Radfahren, Schwimmen. Auch der Gesundheit wegen.

Für wen und was haben Sie zudem jetzt mehr Zeit?

Mehr Zeit habe ich natürlich für die Familie und Hobbys. Und inzwischen gibt es auch drei Enkelkinder im Alter zwischen einem halben und zwei Jahren.

Sie kamen im Frühjahr 1984 in die Bergstadt. Vor mehr als einem halben Leben. Wie war St. Georgen damals geprägt?

St. Georgen ist eine Industriestadt, die ohne Frage in eine schöne Umgebung eingebettet ist. 1983 war gerade der Dual-Konkurs vorbei und auch von der Stadtverwaltung das Meiste davon verarbeitet. Ich habe davon nicht mehr viel mitbekommen.

Wussten Sie, dass da so ein großer Umbruch anstand in St. Georgen?

Nein, das wusste ich nicht. Aber wenn man in jungen Jahren etwas erreichen will und entsprechender Handlungsdruck vorhanden ist, wagt man auch mal einen Sprung ins kalte Wasser.

Was hat Sie nach St. Georgen hingezogen?

Ich komme aus dem Nordschwarzwald, war zwischendurch im Schönbuch tätig und habe die Großregion Stuttgart kennengelernt. Als es dort mit dem Dienstvorgesetzten nicht so recht harmonieren wollte, lag es nahe, wieder in den Schwarzwald zurück zu gehen. Ich habe mich damals mit beruflichen Veränderungsabsichten getragen und den Staatsanzeiger gelesen. Da kam mir die Stellenausschreibung von St. Georgen gerade recht. Man fährt hin, schaut es sich die Kommune an und sie entspricht den Erwartungen.

Blieben Sie da beruflich im Gleis?

Nein, ursprünglich war ich im Hauptamt tätig und habe dann die Sparte gewechselt zur Kämmerei, weil ich mir auf diesem Sektor längerfristig bessere Aufstiegschancen ausrechnete. Ich ging davon aus, dass die Kämmerei eher eine Domäne für den gehobenen Verwaltungsdienst bleibt. Auf den Hauptämtern waren bei Kommunen ab circa 15000 Einwohnern damals immer mehr Juristen auf dem Vormarsch.

Sie stammen aus Baiersbronn. Auch Schwarzwald, auch badisch-schwäbisches Grenzgebiet. Was ist dort anders?

Baiersbronn ist eine Gemeinde mit komplett anderer Struktur. Sie ist vom Fremdenverkehr dominiert. Hier sind die Menschen etwas anders als in einer Industriestadt. Man geht dort mehr auf die Fremden zu.

Haben Sie hier etwas gefremdelt?

Nein. In keinster Weise. Den Schwarzwälder Schlag kannte ich, weil ich früher Skilanglauf betrieben habe. Da war ich viel hier unterwegs. Zudem war ich in meiner Bundeswehrzeit in Fahl stationiert. Und da waren lauter Südschwarzwälder dabei, mit denen ich gut zurecht kam.

Hat sich über die Jahrzehnte die Arbeit in der Kämmerei stark verändert?

Die Grundüberlegungen sind geblieben. Stark geändert hat sich das Handwerkszeug mit dem Einzug von Computer und Software. Zudem sind die Zeiten des Zuwachses vorbei. Inzwischen ist vieles verteilt. Man hat nur noch einen geringen Handlungsspielraum.

Hat die Arbeit früher mit mehr Spielräumen auch mehr Spaß gemacht?

Ich habe das Gefühl, dass in den 70ern, 80ern und einem Teil der 90er ein größerer Grundkonsens vorhanden war als heute.

In welcher Hinsicht?

In der Frage, wie sich eine Stadt entwickeln soll. Was wichtig ist, was man haben möchte – und eben nicht. Der Konsens bezog sich auf die Steuerung der mittel- und längerfristigen Projekte.

Aber das heißt, dass man auch in den goldenen Zeiten Prioritäten setzen musste?

In St. Georgen nicht, aber im Allgemeinen ist es im öffentlichen Bereich oft so, dass in guten Zeiten das Geld einfach verteilt wird. Das sieht man aktuell im Bundestags-Vorwahlkampf. Viele Leute wirken im Verteilungsmechanismus mit. Der Staat ist, ich mag jetzt übertreiben, weitgehend zu einem Verteilmechanismus verkommen.

Welche waren die prägenden Abschnitte ihrer Zeit in St. Georgen?

Es war nach Dual die Entwicklung im Krankenhaus. Erst hat man es saniert und dann durfte man es 1998 ans Kreisklinikum abgeben. Da waren wir froh drüber. Später haben wir dann, nachdem das Krankenhaus geschlossen wurde, wie vereinbart die Immobilie zurückbekommen. Prägend waren sicher auch die starken Zeiten der Jugendmusikschule in St. Georgen unter Peter Dönneweg. Auch wir in St. Georgen haben die Liberalisierung auf dem Energiemarkt verspürt. Das kleine Gaswerk konnten wir nach Villingen-Schwenningen abgeben.

War das aus heutiger Sicht eine gute Entscheidung?

Das war eindeutig richtig. Mit so einem kleinen Gaswerk hätte man sie heute keine Chance mehr. Ebenso wie das Krankenhaus haben wir die Gasversorgung noch rechtzeitig an einen Übernehmer abgeben können.

Was war denn der Tiefpunkt ihrer Karriere in städtischen Diensten?

Das war die unehrenhafte Entlassung als Kassierer der Jugendmusikschule zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Schergel am gleichen Tag. Da gab es wieder einmal unterschiedliche Auffassungen zwischen der Stadtverwaltung und der Jugendmusikschule über die finanzielle Ausstattung und nebenbei auch über die Organisation der Verwaltung der Jugendmusikschule. Weder Bürgermeister noch Kämmerer hatten dadurch irgendwelche finanziellen Nachteile, aber es ärgert einen trotzdem, wenn man nach vielen Jahren gehen darf.

Ganz unabhängig davon waren es 33 schöne Berufsjahre bei der Stadtverwaltung. Meine Frau und ich fühlen uns in St. Georgen wohl. St. Georgen ist unsere neue Heimat. Wir bleiben auch im Ruhestand hier in einer Region, in der andere Leute Urlaub machen und ziehen nicht weg.

Zur Person

Karl Braun (64), verheiratet, zwei Töchter, drei Enkelkinder; stammt aus Baiersbronn und ist mit drei Geschwistern aufgewachsen.Beruflich: 1968 bis 1971 absolvierte Braun eine Verwaltungslehre, 1971 – 1973 Studium an der Fachhochschule Kehl, 1973 – 1975 Bundeswehrzeit in Fahl, 1975 – 1981 Hauptamtsleiter in Dornstetten, 1981 – 1984 Kämmerer in Steinbronn im Schönbuch, seit Februar 1984 Kämmerer in St. Georgen. Hobbys: Braun mag Bewegung an der frischen Luft. Dazu gehören Skilanglauf, Wandern und Radfahren.