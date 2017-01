St. Georgen Kabarett meets Comedy: Lachprogramm reicht von glutenfrei bis Mentalmagie

Lachend in die neue Woche starteten die Besucher des Theaters im Deutschen Haus. Bei Kabarett meets Comedy erlebte das Publikum mit einem lispelnden Vampir und einer gar nicht so neutralen Schweizerin die Bandbreite von feinsinniger Satire bis erfrischendem Quatsch.

Die Schweizer gelten im Allgemeinen als neutral. Dass die Eidgenossen durchaus in der Lage sind, politisch Stellung zu beziehen, bewies die Berner Kabarettistin Lisa Catena. Im zunehmenden Deklarierungswahn warnte sie die Zuhörer nicht nur davor, „dieses Programm ist laktose- und glutenfrei und kann Spuren von Satire enthalten“.

Sie stellte die Frage, ob Satire eigentlich alles dürfe. Und kam zu dem Schluss, dass Satire keinesfalls langweilig sein dürfe. Kabarettisten müssten sich zum Affen machen. „Das darf man nicht allein den Politikern überlassen.“

Lisa Catena schalt nicht nur über die Politik anderer Länder. Sie bewies auch eine gehörige Portion Selbstironie. Als Schweizer stoße man schnell an die Grenzen, ulkte sie über die Größe des Landes. Und der Schweizer Tatort habe so schlechte Schauspieler, „da ist man froh über jede Leiche“.

Ein neues Genre der Comedy hat Piero Masztalerz entwickelt. Der polnische Italiener, der nach eigenen Angaben „zu klein zum Autos knacken, aber dafür ein leidenschaftlicher Spargelstecher ist“, um sämtliche Klischees von Polen und Italienern unterzubringen, verbindet Comedy mit Cartoons, also gezeichneten Witzen. So zeichnete er sich nicht nur seine eigene Band, sondern fand sich im Dialog mit seinen gezeichneten Figuren wieder, was zu aberwitzigen Situationen führte.

Kann man einen lispelnden Vampir ernst nehmen? Schwer. Und genau das sollte man auch nicht tun, wenn man plötzlich dem Fürst der Finsternis alias Martin Sierp leibhaftig gegenübersteht. Der entpuppte sich als Meister des Flachwitzes. Um seine Zuschauer im nächsten Moment mit Mentalmagie zu verblüffen. Zum Anbeißen komisch.

Durch das Programm führte Helmut Sanftenschneider. Der gastierte im Vorjahr mit seinem Soloprogramm im Theater. Und hatte dieses Mal Zeit, St. Georgen bei Tag zu sehen. Und kam zu dem Schluss, „dass die Stadtplaner von früher sich offenbar das Ruhrgebiet zum Vorbild nahmen“.

Nächster Termin

Die Veranstaltungsreihe Kabarett meets Comedy hat sich längst zur Kult(ur)-Veranstaltung entwickelt. Seit 14 Jahren geben einmal im Jahr mehrere Künstler verschiedener Genres hier ein Gastspiel.

Der nächste Comedyabend mit viel Musik ist bereits in der Warteschleife. Am Samstag, 28. Januar, gastiert Norbert Bürger mit seinem Programm „Bürger from the Hell“ im Theater. Karten im Vorverkauf gibt es bei Feinkost Hppe, Gerwigstraße 17, Telefon: 07724/918399. (spr)