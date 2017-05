St. Georgen Kabarett auf Österreichisch: Flüsterzweieck gastieren im Theater im Deutschen Haus

Antonia Stabinger und Ulrike Haidacher alias Flüsterzweieck haben am Wochenende in St. Georgen Station gemacht und dem Publikum im Deutschen Haus den Unterschied zwischen "fad" und "geil" erklärt.

Weit gereisten Besuch konnte Ute Scholz vom Theater im Deutschen Haus ansagen: "Sie sind in der österreichischen Kleinkunstszene sehr angesagt", kündigte sie die beiden Grazerinnen an. Antonia Stabinger und Ulrike Haidacher präsentierten mit ihrem Programm "Stabile Eskalation" einen ungewöhnlichen kabarettistischen Theaterabend. "Das ist fad, das ist arm", urteilte Ulrike Haidacher radikal über die Normalitäten des Lebens und des Abends.

Auch wenn alles in Ordnung wäre, so wäre es eben doch zumindest ein bisschen fad. Etwas "Geiles" wolle sie erleben, wie Hochzeit, ohne dass es danach weiter gehe oder sterben, ohne tot zu sein. Dazu wurde das Manuskript zerfetzt und das Konzept, eine Flasche Bier, in die Ecke gestellt. Und so waren die beiden Frauen, die schlagfertig und temperamentvoll agierten, auf der Suche nach dem ultimativen Hochgefühl, der totalen Eskalation und nach einem Abenteuer, das eben nicht fad ist.

Die Messlatte dazu hängten sie entsprechend hoch. Und hohe Ansprüche stellten die beiden Wortkünstlerinnen an ihr Publikum. Das war aufgefordert, sich auf abstruse Situationen einzulassen, sich in die verrücktesten Lagen hinein zu versetzen und den wilden Fantasiegespinsten zu folgen. Etwa wenn Baby-Mozart Ulrike mit Michael Jackson alias Antonia plaudert und die sich zu dunkelhäutig findet, um als Jackson durchzugehen oder wenn es auf der Flugreise in den Süden zu Turbulenzen über dem Wallfahrtsort Mariazell kommt, weil die Erzengel, der heilige Geist und Jesus die Reise militärisch sabotieren.

Hoch emotional präsentierte sich die Spanierin Antonia dann mit herrlichem Gelispel und deutsch-spanischer Wortwahl als Botschafterin der Liebe. Beeindruckt von den schrägen Dialogen und den rhetorischen Attacken, stellte sich in der Pause die Frage, was ist im Manuskript, was ist improvisiert. Auch wenn die Inhalte manchmal provozierten und für die Pointe um die Ecke gedacht werden musste, war ihnen der Respekt für ihre temporeiche Bühnenperformance sicher. Großen Spaß hatten die Besucher dabei zu hören, wie etwas Geplantes spontan passieren kann. Dabei ist nur sicher, das Ergebnis soll "spektakulär und geil" sein. Mit wilder Fantasie überlegten sich Flüsterzweieck den Dominoeffekt, nur dass sich eben geplant nicht mit spontan vereinbaren ließ. "Vielleicht braucht man den Rückschritt, dass man sich wieder traut, etwas einzufordern", spekulierte Ulrike Haidacher im Bezug auf die Heimatpolitiker, die sie als "arm in ihrer Eindeutigkeit" bezeichnete. Die Frauen unterhielten mit Lehrsketchen, deren Moral nichts mit deren Inhalt zu tun hatte und schließlich, nach Konfrontation, Herausforderung und Pantomimen stellten sie fest: "Wir haben alles probiert, aber nichts war geil". Richtig toll fand das Publikum den außergewöhnlichen Kabarettabend, mit abenteuerlichen Gedankensprüngen und skurrilen Wortwechseln. Nach einem langen Applaus verabredeten sich die Künstlerinnen mit ihren Besuchern auf ein Konzept an der Bar.