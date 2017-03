St. Georgen Junge Tschechen werden im Rathaus empfangen

49 junge Musiker und vier Betreuer aus der tschechischen Stadt Usti nad Orlici wurden am Dienstag von Bürgermeisterstellvertreter Manfred Scherer im Rathaus begrüßt. Scherer stellte die Stadt und die Arbeit des Gemeinderats vor und lobte die gepflegte Musikerfreundschaft als wichtiges Gegenstück zu nationalistischen Tönen in Europa.

Dirigentin Miluse Barvinkovà bedankte sich für den freundlichen Empfang, der sich mit einer Besichtigung des Rathauses fortsetzte. In den nächsten Tagen werden die elf bis 22 Jahre alten Mitglieder des Symonicky Orchester Decapoda, des dortigen Schulorchesters, die Umgebung erkunden. Auf dem Programm stehen das Phonomuseum, die Sammlung Grässlin, ein Besuch bei J.G. Weisser und die Triberger Wasserfälle. Die Gäste sind privat untergebracht. Am Sonntag fährt der Bus zurück in die Heimatstadt, die etwa die gleiche Größe wie St. Georgen aufweist. Der Besuch, organisiert am Thomas-Strittmatter-Gymnasium, ist ein Gegenbesuch. In den Pfingstferien 2016 weilte das Jugendsinfonieorchester in Tschechien. Höhepunkt des Besuchs ist morgen, Donnerstag, 19 Uhr, ein gemeinsames Konzert beider Ensembles in der Stadthalle.