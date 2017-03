St. Georgen Jugendmusikschule sucht kleine Darsteller für großes Musicalprojekt

Mehrere Sing- und Sprechrollen werden in einem offenen Casting in der Jugendmusikschule vergeben. Der richtige Rhythmus spielt dabei eine besondere Rolle.

Schockorange heißt das neue Projekt der Jugendmusikschule. Dafür werden noch Kinder und Jugendliche gesucht, die den Rhythmus im Blut und vorallem in der Stimme haben. Eingeübt wird nämlich ein sogenanntes Rhythmical, in dem der Sprechgesang eine ganz besondere Rolle spielt. Am Mittwoch, 8. März, dürfen Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren zum Casting kommen. Von 16 Uhr bis 18 Uhr haben sie die Möglichkeit im Saal der Jugendmusikschule vorzusingen oder vorzusprechen. "Im letzten Projekt haben wir die Rollen intern vergeben, für dieses Projekt veranstalten wir ein offenes Casting", sagt Martina Schwarz, die den Kinderchor in der Musikschule leitet und das Projekt mit betreut. Zu vergeben sind sowohl Sprechrollen als auch Singrollen. "Es sind noch alle Besetzungen offen, wir warten erst das Casting ab und besetzen dann die einzelnen Rollen mit Chormitgliedern und neuen Darstellern", so Schwarz.

Was beim Casting vorgetragen wird, dürfen die Teilnehmer selbst entscheiden. Wer sich mehr für eine Sprechrolle interessiert, kann beispielsweise ein Gedicht vortragen, aber auch das Lieblingslied darf gerne vorgesungen werden. Bühnenerfahrung sei nicht zwingend notwendig, aber wünschenswert, sagt Martina Schwarz. Am wichtigsten und Grundvoraussetzung sei allerdings der Spaß an Musik und Rhytmus, so Schwarz. Besonders freue sie sich auch über männliche Castingteilnehmer im jugendlichen Alter, da diese immer schwer zu finden seien.

Drei Chöre der Musikschule begleiten das Rhythmical. Mitsingen werden die Chöre aus St. Georgen, Schonach und Furtwangen. Außerdem wird die Schlagzeuggruppe der Musikschule dabei sein. Die Aufführung findet am Samstag, 28. Oktober, in der Stadthalle statt. Nach dem Erfolg des letzten Musicals Max und die Käsebande aus dem letzten Jahr, nimmt die Jugendmusikschule mit Schockorange ein größeres Projekt in Angriff, weshalb zusätzliche Darsteller gesucht werden. Der Autor des Stücks bleibt allerdings gleich. Erneut hat Komponoist Peter Schindler das Musical geschrieben.

Einmal wöchentlich wird geprobt. Jeden Mittwoch trifft sich die Projektgruppe um 14.30 Uhr in der Unterkirche. Losgelegt wird gleich eine Woche nach dem Casting am Mittwoch, 15. März. Zusätzlich zu den wöchentlichen Proben wird es einige Probewochenenden geben. Unterstützt wird die Gruppe erneut durch Theaterpädagogin Johanna Zelano, die ab Mitte April mit in die Probearbeiten einsteigen wird.

Die Arbeiten an der Kulisse soll die Kunst-Klasse des Thomas-Strittmatter-Gymnasium übernehmen.

Schockorange

Im Rhythmical Schockorange geht es in zwei Akten um den Müllmann Rocco Dilettanto und den Bankmanager Arthur Richard Millionski, die die Rollen tauschen. Müllmann Rocco hat zudem eine Müllband, die rhythmische Klänge auf Mülltonnen erzeugen. Der Rollentausch steckt voller Überraschungen und Zwischenfälle. Müllmann Rocco sorgt dabei für neuen Rhythmus in der Börsenwelt. (lem)