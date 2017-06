St. Georgen Jugendmusikschule stellt Bundessieger bei Jugend musiziert

Sarah Schirmaier, Philipp Heine und Sven Morutzan von der Jugendmusikschule holen bei Bundesentscheid Preise

Die Jugendmusikschule St. Georgen–Furtwangen ist einmal mehr auf Preisträger auf nationaler Ebene. Sarah Schirmaier (19 Jahre, aus Gütenbach) am Horn und Philipp Heine (17 Jahre, aus Furtwangen) an der Klarinette erspielten als Duo einen ersten Preis. Sven Morutzan, (15, aus Furtwangen) wurde am Klavier dritter Bundessieger unter 130 Teilnehmern seiner Altersstufe. Der Wettbewerb wurde während der Pfingstferien in Paderborn ausgetragen.

Im Gespräch mit Jugendmusikschulleiter Bernd Rimbrecht war zu erfahren, dass Schirmaier und Heinz sich in einer Altersstufe beteiligten, in der "viele nicht mehr in der Wertungsgruppe Blechblas- und Holzinstrument mitmachen." Außerdem sei es recht schwierig Originalkompositionen für Horn und Klavier in der Musikliteratur zu finden. Beim Vorspiel vor der Jury dürfen nur Originalkompositionen gespielt werden.

Allein der Weg bis zum Bundesentscheid ist schwierig und entsprechend hoch sind die Anforderungen. Zunächst muss am Regionalwettbewerb Platz eins erreicht werden, darauf folgt der Landesentscheid. Auch dort gilt: Je höher die Bewertung, desto besser ist die Chance, zum Jugend musiziert Bundesentscheid zu kommen. An die 25 000 Musikerinnen und Musiker wollen am Bundeswettbewerb teilnehmen. Durch Vorentscheidungen wird eine Auswahl von 2500 Teilnehmern getroffen. Mit der Ausschreibung zum Wettbewerb werden die Bedingungen mitgeteilt. Die Vortragszeit beträgt 15 bis 20 Minuten mit ausgewählten Musikstücken aus verschiedenen Epochen.

Sarah Schirmaier wird ihr Horn-Musikstudium in Weimar beginnen und hat vor es über die Abschlüsse Bachelor und Master zu Ende zu bringen. Philipp Heine spielt noch im Jugendsinfonieorchester. Er hat noch ein Jahr am Gymnasium in St. Georgen vor sich. Sven Morutzan wird noch weiter der Jugedmusikschule treu bleiben. Er ist Schüler am Thomas-Strittmatter-Gymnasium. Dazu spielt er Kirchenorgel und wird in diesem Fach auch unterrichtet. Noch nicht sicher ist es, ob die drei Teilnehmer nach Stuttgart fahren, um im Neuen Schloss die Ehrung für ihre Leistung entgegen zu nehmen.