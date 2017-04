St. Georgen Jugendmusikschüler haben große Erfolge bei Landeswettbewerb

Mit vielen ersten Preisen haben Schüler der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen beim Landeswettbewerb "Jugend musiziert" in Heidenheim und Waldstetten geglänzt.

Mehrere Schüler der Jugendmusikschule St.Georgen-Furtwangen haben sich beim Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Heidenheim an der Brenz und in Waldstetten eine Fahrkarte zum Bundeswettbewerb nach Paderborn gesichert, mehrere davon mit einem ersten Preis.

So erhielt der junge Pianist Sven Morutzan erhielt in einer riesigen Wertungsgruppe mit 80 Teilnehmern einen ersten Preis mit 23 Punkten. Seine Lehrerin Sabine Pander freut sich mit ihrem Schüler über die Qualifikation zum Bundeswettbewerb.

Die als Pianistin bekannte Sarah Schirmaier, beteiligte sich zum ersten Mal als Hornistin beim Wettbewerb. Auf Anhieb wurde sie mit zwei ersten Preisen und der Weiterleitung zum Bundeswettbewerb ausgezeichnet. Der Schulleiter Bernd Rimbrecht bezeichnet diesen Erfolg als „sensationell“. Die Hornlehrerin Takako Yamanoi ist ebenfalls über das Abschneiden ihrer Schülerin begeistert. In der Wertung Holzblasinstrument/ Blechblasinstrument erhielt Schirmaier zusammen mit dem Klarinettisten Philipp Heine einen ersten Preis mit 23 Punkten. Er wird von Bernd Rimbrecht unterrichtet, der auch das Ensemble leitet. Einen weiteren ersten Preis mit 24 Punkten und der Bundeswettbewerb-Teilnahme erhielt Schirmaier mit einem Horntrio, welches von Takako Yamanoi betreut wird. Die weiteren Hornistinnen des Trios sind Schüler der Musikschule Tuttlingen, wo Takako Yamanoi auch unterrichtet.

Zwei Schlagzeugschüler von Jens Willi erhielten erste Preise, sind aber für eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb noch zu jung. Konstantin Spath erhielt 24 von 25 möglichen Punkten. Hannes Hettich wurde mit einem ersten Preis mit 23 Punkten ausgezeichnet. Mit 22 Punkten und einem zweiten Preis fehlte Hannah Madita Fischer nur ein Punkt zum ersten Preis. Sie startete in der Wertung Gitarre (Pop). Lehrer ist Stephan Daniel Weisser.

Die Fagottschüler aus der Klasse von Slawomir Moleta waren in der Ensemblewertung erfolgreich. Das Fagotttrio mit Lisa Allgaier, Katharina Dorer und Moritz Kitiratschky erhielten einen zweiten Preis mit 21 Punkten. Das Fagottquartett Julian Henger, Felix Böhm, Mathis Färber und Yannick Schädler bekamen einen guten dritten Preis mit 19 Punkten, mit der gleichen Bewertung wurde das Duo Simon Link (Klarinette) und Julian Henger (Fagott) ausgezeichnet. Das Duo wird von Bernd Rimbrecht geleitet.