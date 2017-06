St. Georgen Jugendgemeinderat tagt: Für Burningcup fehlen Skaterinnen und Sponsoren

Der Jugendgemeinderat St. Georgen hat getagt. Vor allem der anstehende Skate- und BMX-Wettbewerb Burning Cup beschäftigt die Jugendlichen derzeit.

Zuerst einmal wurde getanzt und gesungen. Angeleitet von Weltfairänderer-Team sollten die Jugendgemeinderäte so locker werden vor ihrer Sitzung, die im Zeichen der Fairtrade-Woche stand. Das zeigte sich schon am Tagungsort, der nicht wie sonst der Sitzungssaal im Rathaus, sondern das Weltfairänderer-Zirkuszelt war. Thematisch bewegte sich die Sitzung auch in anderen Bereichen.