St. Georgen Jetzt gibt's Meryl Streep  Unterkirche ändert Kinoprogramm

Der Film „Florence Foster Jenkins“ mit Meryl Streep erzählt die faszinierende Geschichte einer grauenhaften Opernsängerin mit ganz großem Auftritt

Aus technischen Gründen wird am Mittwoch in der Unterkirche ein anderer Film gezeigt. Am 18. Januar ab 14 Uhr ist die Komödie „Florence Foster Jenkins“ mit Oscarpreisträgerin Meryl Streep zu sehen.

Der Film erzählt die wahre Geschichte der gleichnamigen legendären New Yorker Erbin und exzentrischen Persönlichkeit. Geradezu zwanghaft verfolgt sie ihren Traum, eine umjubelte Opernsängerin zu werden. Was Florence (Meryl Streep) in ihrem Kopf hört, ist wunderschön – für alle anderen jedoch klingt es einfach nur grauenhaft.

Ihr Ehemann und Manager, gespielt von Hugh Grant, steht vor einer extremen Herausforderung, als seine Florence 1944 in der Carnegie Hall ein öffentliches Konzert für die gesamte New Yorker High Society zu geben plant.