St. Georgen Jahresrückblick: Die Idee vom einen Parkhaus

Aus drei mach eins: Eine Konzeptstudie sieht vor, die drei Parkhäuser in der Innenstadt künftig über eine einzige Einfahrt zu erschließen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Beim Stadtentwicklungskonzept ging es 2016 nicht nur um verschiedene Formen der Bürgerbeteiligung, sondern auch um eine Ertüchtigung und Neugestaltung des Stadtkerns. Entwurf des Planungsbüros Faktorgrün/K9 sieht vor, die Tiefgaragen der Innenstadt in einem großen Parkhaus zu vereinen. Einziger Zugang soll die Einfahrt in der Gewerbehallenstraße sein.

Vielerorts sind städtische Verwaltungen damit beschäftigt, Verkehrsknotenpunkte zu entwirren, Fahrzeugströme zu verteilen und Freiräume zu schaffen. Das neue Parkhauskonzept arbeitet mit einer Bündelung des Verkehrs um in der Gerwigstraße eine Verkehrsberuhigung zu erzielen.

Im August wurden Bürger in einer Straßenumfrage befragt. Die meisten sahen die neue Tiefgaragen-Planung positiv. Vor allem, weil durch eine Ein- und Ausfahrt an der Gewerbehallestraße weniger Gefahren für Schüler in der Gerwigstraße herrschen.