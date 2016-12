St. Georgen Jahresrückblick 2016: Und wieder sterben in der Brigach alle Fische

Jahresrückblick 2016: Und wieder sterben in der Brigach alle Fische

Das Rätselraten um eine erneute Vergiftung hält bis zum Jahresende an. Inzwischen geht es nur noch darum, eine Wiederholung auszuschließen. Die Angler sind frustriert.

Und wieder ein Fischsterben. Eine Elektrobefischung durch einen Fachmann des Landesfischereiverbandes brachte im April Gewissheit: Zwischen Stockburg und Brudermoos war in der Brigach kein Fischbestand feststellbar. Seither sind die Ursachen für das Fischsterben unklar. Klaus Lachner, Vorsitzender des St. Georgener Angelvereins, reagierte schockiert. ,,Eine Katastrophe", sagte er angesichts des Ergebnisses der Elektrobefischung. Genau in dem Bereich, in dem der Angelverein im Frühsommer 2015 ungefähr 25 000 junge Forellen eingesetzt hatte, um das Gewässer nach dem Fischsterben 2013 wieder zu beleben, schwamm keine einzige Forelle mehr.

Untersuchungen der Fischkadaver blieben ebenso ergebnislos wie 15 Wasser- und Schlammproben, die zwischen dem Klosterweiher und der Wasserkraftanlage Stockburger Mühle entnommen worden waren. Sicher ist inzwischen, dass Kleinlebewesen der Gewässersohle wie Insektenlarven, Muscheln, Schnecken, Milben oder Flohkrebse tatsächlich aufgrund toxikologischer Belastungen stark geschädigt wurden. "Im Wasser der Brigach muss also vermutlich eine giftartige Substanz auf die Fischnährtiere gewirkt und sie geschädigt haben", schrieb das Landratsamt im Oktober. Bei einer Untersuchung, die alle mit dem bloßen Auge sichtbaren Lebewesen am Gewässerboden umfasst, konnte aber weder der giftige Stoff, noch ein Wirkungszusammenhang zum Fischtod ermittelt werden.

Das Augenmerk liegt nun darauf, künftige Unfälle zu verhindern. Im September startete ein Fisch-Monitoring. Zwischen St. Georgen und Villingen wurden drei Fischaufzuchtskästen eingesetzt und mit Fischen bestückt. Die mit automatischen Futterbehältern versehenen Durchflussbehälter werden täglich von Mitgliedern der Angelvereine St. Georgen und Villingen überprüft.