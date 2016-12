St. Georgen Jahresrückblick 2016: Traumergebnis für den alten und neuen Bürgermeister Michael Rieger

98,6 Prozent der Stimmen geleiten in zweite Amtszeit als St.Georgener Bürgermeister

Mit einem eindeutigen Ergebnis wurde Michael Rieger Anfang Juni in seine zweite Amtszeit an der Spitze der Stadt St. Georgen gewählt. 4213 Stimmen ergaben einen Anteil von 98,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 44 Prozent. Der Amtsinhaber hatte seine Ambitionen beim Neujahrsempfang öffentlich gemacht und legte mit Bürgergesprächen in der Kernstadt und allen Stadtteilen sowie einer informativen Broschüre einen engagierten Wahlkampf hin. Sein Herausforderer war ein 67-jähriger Rentner, der im völlig hypothetischen Fall eines Wahlsieges das Amt gar nicht angetreten hätte: Für Alfred Wilhelm fielen am Ende gerade 53 Stimmen ab.

Mit bewusst wenig konkreten Versprechen für die Zukunft aber mit enormem Ortsbezug überzeugte Rieger im Wahlkampf. Das Bürgermeisteramt in St. Georgen sei Beruf und Berufung zugleich und kein Karrieresprungbrett: Er wolle in der Bergstadt vollen Einsatz geben. Fixpunkte seiner zweiten Amtszeit nannte er in Betonung des unabdingbaren Miteinanders gleichwohl. Dazu gehörten eine solide Haushaltsführung, gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, Innenstadtaufwertung, Schulentwicklung und Breitbandausbau. "Ein starker Mann für eine starke Stadt" hieß es am Wahlabend einhellig. Das Traumergebnis zeige, dass Rieger für Bürger und Stadt einstehe.