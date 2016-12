St. Georgen Jahresrückblick 2016: Projekte bringen Bewegung in die Hotellandschaft

Auf dem TB-Areal entsteht ein Hotel und im Stockwald geht ein mehrjährige Vorhaben in Betrieb.

Seit März steht fest, dass das Tobias-Bäuerle-Areal an der Bahnhofstraße in ein Hotel-, Gastronomie- und Wohnprojekt umgewandelt wird. Die Familien Papst wollen im ehemaligen Hauptgebäude ein 44-Betten-Hotel mit Restaurant, Tagungsräumen sowie fünf Loft-Wohnungen in den oberen Stockwerken einrichten. Zwei Nebengebäude werden abgerissen. Mit dem Projekt gelingt es, ein ehemaliges, geschichtsträchtiges Industriegebäude in zentraler Lage zu erhalten und in eine attraktive und hochwertige Nachnutzung zu überführen.

Nach mehrjähriger Bauzeit wurde das Hotel Rosengarten im Stockwald eröffnet. Seit 2009 war die ehemalige Mutter-Kind-Klinik Rosengarten umgebaut worden. Mehrere Unterbrechungen und ein Baustopp hatten das Bauvorhaben immer wieder verzögert. Unter anderem musste der Bau wegen einer fehlenden Kläranlage zeitweise komplett eingestellt werden. In der Folge dieser Verzögerung mussten dann aufgrund zwischenzeitlich in Kraft getretener neuer Brandschutzverordnungen große Teile des Hotels umgebaut werden.