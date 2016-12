St. Georgen Jahresrückblick 2016: Neuer Stadtsheriff und neuer Blitzer ordnen den Verkehr

Auch wenn das nicht allen gefällt: Beide "Neuanschaffungen" sind ihr Geld wert.

Für Verdruss und unliebsame Post sorgt die Blitzeranlage, die seit Anfang August auf Höhe des Klosterweihers an der B 33 ihren Dienst tut. Die PoliScan-Säule wurde aufgestellt, damit der Verkehr langsamer fließt. Oft wurde in der Vergangenheit auf der Bundesstraße an dieser Stelle nämlich deutlich schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer gefahren.

Mit dem Blitzer hat sich der Landkreis, in dessen Kasse die Einnahmen fließen, ein hochtechnisches Gerät angeschafft. Die Säule ermöglicht die Verkehrsüberwachung in zwei Richtungen. In zwei Monaten wurden unterhalb des Stadtgartens knapp 10 000 Fahrzeuge geblitzt. Geht man von einem Mindestbußgeld von 15 Euro aus, hat sich das Gerät bei Anschaffungen in Höhe von 90 000 Euro und zusätzlichen Betriebskosten vermutlich innerhalb kurzer Zeit amortisiert.

Seit 1. April ist Christian Pflumm der neue Stadtsheriff in der Bergstadt. Bevor er als Gemeindevollzugsbeamter seine Kontrollgänge durch die Straßen unternahm, war der gelernte Automechaniker 15 Jahre lang als Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Seine Entscheidungen trifft der Stadtbedienstete nach eigener Aussage stets objektiv. Oft genug macht er sich auch die Mühe, diese gegenüber den Autofahrern vor Ort zu begründen. Mehr als 1000 Verwarnungen hatte Pflumm er bereits Anfang September ausgesprochen, im gesamten Jahr 2015 waren es 1539. Mit einem Einnahmeplus im Stadstsäckel darf man also rechnen.