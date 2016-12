Jahresrückblick 2016: Die St. Georgener bekommen ihr Hallenbad zurück

Die Eröffnung gelang noch in diesem Jahr: Die Bürger freuen sich über das sanierte Hallenbad

Einige Wochen verzögert, aber dennoch noch in diesem Jahr: Die Sanierung des Hallenbads war ein Kraftakt. Rund sieben Millionen Euro kostete die Generalsanierung des Hallenbads, das nach eineinhalbjähriger Umbauzeit am 18. Dezember wieder öffnete. In Betrieb genommen wurde ein auf Basis der bestehenden Einrichtung modernisiertes Hallenbad mit Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken. Ein Großteil der Summe wurde für die Besucher unsichtbar verbaut. Eine moderne Filteranlage für die Wasserwiederaufbereitung verschlingt einen Großteil der investierten Summe. Während der Planungsphase wurden Defizite beim Brandschutz zur benachbarten Sporthalle festgestellt. Korrekturen wurden ebenfalls in das Sanierungsprogramm eingearbeitet und verschlangen rund 800 000 Euro verschlang. Rund 650 000 Euro Zuschüsse konnte sich die Stadt bei der Sanierung sichern. Auf das eigentliche Bad entfielen dabei nur rund 140 000 Euro

Für den Architekten steckten in der Sanierung eines Altbestands viele Unwägbarkeiten. "Da vermischen sich mitunter Sanierung und Instandhaltung", so Architekt Stern damals. In ein unruhiges Fahrwasser geriet das Projekt im Frühjahr. Die Firma, die für die Fassade zuständig war, meldete Insolvenz an, von der Rohbaufirma trennte sich die Stadt. In der Folge ergaben sich eine Bauzeitverzögerung von acht bis zehn Wochen sowie Mehrkosten von 100 000 Euro.