Jahresrückblick 2016: Die Jugendvertreter legen ein furioses Finale hin

Der Jugendgemeinderat St. Georgen setzt sich mit der Sanierung der Skateanlage ein kleines Denkmal.

Der Jugendgemeinderat hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Die Sanierung der Skateanlage am Rondell war dabei das größte Projekt. Ein Aufruf des Sprechers Michael Gausmann beim Neujahrsempfang war der Startschuss der Aktion. Etliche Unternehmen spendeten für dieses Projekt Geld: ein Zeichen für Stellenwert und Wertschätzung der Jugendvertretung. Am Ende kamen 27 000 Euro für die Sanierung der Anlage zusammen. An einem Wochenende im September wurde die neue Anlage eingeweiht. Skateboarder und BMX-Fahrer zeigten beim Burning-Cup ihre besten Tricks.

Das vom Jugendgemeinderat renovierte Bahnwärterhäuschen kam dieses Jahr auch wieder zum Einsatz: Bei der Halloween-Party verwandelte sich das Bahnwärterhäuschen erneut in eine Gruselvilla. Am Ende des Jahres fand die Wahl des dritten Jugendgemeinderats statt. Die Wahl erfolgte online. Der neue Jugendgemeinderat setzt sich aus 16 Jugendlichen zusammen. Das jüngste Mitglied ist erst 14 Jahre alt. Zwei Drittel der Gewählten sind neu im Amt.