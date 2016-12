St. Georgen Jahresrückblick 2016: Abschiede prägten das Jahr

Persönlichkeiten starben, die das Stadtgeschehen prägen, aber auch berufliche "Finals": Das Jahr brachte Veränderungen.

Abschiede prägten das ablaufende Jahr 2016. Eine riesige Trauergemeinde gab Anfang Oktober Arno Schwarz das letzte Geleit. Der Architekt und Stadtrat starb wenige Wochen vor seinem 50. Geburtstag. In vielfältiger Weise hatte er sich in die Entwicklung der Bergstadt eingebracht. Walter Meder, Aktivposten des Schwarzwaldvereins und engagierter Helfer im Freundeskreis für Behinderte, wurde 73 Jahre alt.

Berufswege endeten im Schulwesen. Hedwig König ging als Leiterin der Realschule in Pension, Gerold Hauer ging in den Ruhestand, nachdem er zuletzt die Grundschule Peterzell geleitet hatte. Verabschiedet wurde in diesem Jahr auch Jutta Kolberg, die die Diakonie-Außenstelle in St. Georgen geleitet hatte. Auch bei Institutionen in der Stadt gab es an der Spitze Bewegung. Jürgen Frommherz dirigierte Anfang Dezember sein letztes Jahreskonzert der Stadtmusik und Manfred Scherer gab nach fast 27 Jahren den Vorsitz des CDU-Stadtverbands an Marcus Müller weiter.