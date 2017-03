Jahresausblick 2017: Wieder reiht sich Höhepunkt an Höhepunkt

Die Stadt stellt die wichtigsten Termine vor. Am 20./21. Mai gibt es wieder eine große Gewerbeschau, aber die Berufs- und Ausbildungsmesse bleibt vermutlich eintägig.

Welche Messen finden dieses Jahr in der Stadthalle statt und wann schieben sich Besucher zwischen Marktständen über den Marktplatz? Damit sich die Bürger auf die Termine einstellen können, hat die Stadt einen Überblick geschaffen.

Bei der Gesundheitswoche werden vom 3. bis 8. April wieder interessante Vorträge gehalten. Die Gesundheitswoche beginnt am 2. April um 19 Uhr in der Lorenzkirche mit dem Eröffnungskonzert. Der Handels- und Gewerbeverein veranstaltet an den Freitagen 7. April, 21. Juli und 1. Dezember sowie am Donnerstag, 21. Dezember, Einkaufsabende bis in die späten Abendstunden. Am Sonntag, den 17. September, gibt es zum Naturparkmarkt einen verkaufsoffenen Sonntag. Neben dem Wochenmarkt am Samstag auf dem Marktplatz finden in St. Georgen auch drei große Krämermärkte statt. Diese Saison beginnt am 2. Mai mit dem Maimarkt. Der Kirschenmarkt findet am 20. Juni statt und die Beschicker des Kirchweihmarkt werden am 18. Oktober ihre Waren präsentieren.

Am 28. und 29. April steht wieder der große Stadtputz an. Am Freitag werden die Schüler durch die Straßen ziehen und den Müll des vergangenen Jahres einsammeln. Am Samstag sind die Vereine mit Ihren ehrenamtlichen Mitgliedern unterwegs.

Die große Gewerbeschau auf dem Roßberg rund um die Stadthalle findet am Samstag, 20. Mai, von 13 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 18 Uhr statt. Rund 50 Aussteller werden sich präsentieren. Auch die Berufs- und Ausbildungsmesse hat ihren festen Platz im jährlichen Terminkalender gefunden. Die Anmeldefrist für die Aussteller läuft noch bis Ende März. Die starke Tendenz sieht derzeit eine eintägige Veranstaltung am Freitag, den 23. Juni, von 9 bis 17 Uhr vor.

Mehrere Hundert Sportbegeisterte werden sich wieder am Samstag, 1. Juli, bei verschiedenen Läufen am großen Stadtfestlauf beteiligen. Mehrere Tausend Besucher werden dann wieder am 1./2. Juli zum Stadtfest erwartet. Zahlreiche Vereine sorgen für die Bewirtung und auf zwei Bühnen wird wieder ein unterhaltsames Programm geboten sein.

In neuem Licht sollen die bisherigen Schlemmertage erstrahlen. Geplant ist eine Art „Schlemmermeile“ am Abend des 21. Juli in der gesamten Innenstadt. Gastronomiebetriebe sollen an vier Knotenpunkten kulinarische Spezialitäten in Kleinformat, eine Art „Schwarzwald-Tapas“ anbieten. Zudem knüpft hier der HGV mit seiner verkaufslangen Nacht an. Am Samstag, den 22. Juli, soll ein großes Marktfrühstück auf dem Marktplatz stattfinden.

Bereits zum zehnten Mal findet vom 1. bis 9. September der Bergstadtsommer statt. Konzerte verschiedenster Stilrichtungen an unterschiedlichen Veranstaltungsorten bieten einen musikalischen Jahreshöhepunkt. Ebenfalls zum zehnten Mal werden am Sonntag, 17. September, rund um den Marktplatz feinste Leckereien und handwerkliche Besonderheiten aus dem Naturpark Südschwarzwald geboten.