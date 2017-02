St. Georgen Jäger appellieren: Nehmt die Hunde im Wald an die Leine

Minustemperaturen und viel Schnee: Das versetzt den Rehbestand im Wald in einen harten Daseinskampf. Zudem geht von wildernden Hunden Gefahr aus.

Zweistellige Minusgrade und hohe Schneelagen im Wald: Diese Konstellation macht es in den Wintermonaten Rehen schwer Nahrung zu finden. Erschwert wird dieser Überlebenskampf durch das neue Jagdgesetz. Es verbietet Jägern Rehwild zu füttern. Wenn die Tiere ohne Hilfe darauf angewiesen sind, ihre Nahrung im Wald zu finden, wirken sich störende Einflüsse fatal aus: Mit Hinweis auf aktuelle Vorfälle weist der Hegering St. Georgen darauf hin, dass wildernde Hunde das Rehwild vergrämen. Hundehalter mögen ihre Hunde an der Leine führen, heißt die Botschaft, die Hegeringleiter Adolf Maier und sein Stellvertreter Ulf Staiger ausgeben.

Wegen des kargen Nahrungsangebots und des Fütterungsverbots brauchen Rehe besonders viel Ruhe, um ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Wird es aber durch einen Hund gehetzt, braucht es so viel Energie, dass dies kaum aufzuholen ist. Fatal seien deshalb Beobachtungen von Jägern in letzter Zeit. Mehrfach wurden Hundehalter beobachtet, die ihren Hund im Wald frei laufen ließen.

Zwar besteht in Baden-Württemberg kein genereller Leinenpflicht in Wald und Flur. Der Hund muss kontrollierbar sein und auf Zuruf sofort kommen. Doch das funktioniert nicht immer so buchstabengetreu. Bestes Beispiel vor ein paar Tagen in Langenschiltach. So deuteten laut Maier Spuren im Schnee und ein angefressener Kadaver darauf hin, dass ein großer freilaufender Hund ein bereits totes Reh angefressen hat.

Ähnlich wie Kühe sind Rehe Wiederkäuer. Sie äsen leicht verdauliche Pflanzenkost und brauchen Ruhe, um anschließend ihre Nahrung zu verwerten. Werden sie regelmäßig von Menschen und Hunden gestört, verändern sie ihre Nahrungsaufnahme. Sie verstecken sich und fressen unter anderem die Triebe von Weißtannen, weil sie nicht auf die Wiesen austreten können.

Anders als Hirsche können Rehe wegen der geringeren Herz- und Lungenleitung auf der Flucht eine schnellere Gangart nicht über eine längere Zeit einhalten. Das Reh ist ein Schlüpfer und sucht mit wenigen Sprüngen Deckung im Dickicht. Es ist so eine leichte Beute für einen wildernden Hund. Dazu ist die Trächtigkeit der Geisen ein weiterer Grund, dem Schalenwild Ruhe zu gewähren. Das Ei entwickelt sich beim befruchteten weiblichen Rehwild ab Dezember. Der Fötus wächst dann bis zur Setzzeit im Mai und Juni. Dazu kommt: "Auch wenn der Hund nicht jagt, beunruhigt er das Wild", bittet Maier um Verständnis.

Jagdgesetz

Das bisherige Landesjagdgesetz Baden-Württemberg wurde 2015 durch ein Jagd-und Wildtiermanagementgesetz abgelöst. Begleitet wurde die Novelle von heftigen Debatten zwischen Jägern und Naturschützern. Im November 2016 traten Änderungen in Kraft, die sich teilweise auf die Wildfütterung beziehen. Demnach ist bisher erlaubte Winterfütterung in Notzeiten von Schalenwild (Rehe, Hirsche) nur noch nach Vorlage einer Konzeption möglich. Die Fütterungskonzeption bedarf einer Mindestgröße an jagdbarer Fläche innerhalb eines Hegerings. Unbenommen sind die Regelungen der Kirrung, der Lockfütterung des Jägers. (wur)