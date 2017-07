St. Georgen J.G. Weisser zeigt Wege in Traumberufe

J.G. Weisser zeigt Wege in Traumberufe

Der neue Ausbildungstag beim Traditionsunternehmen kommt an, rund 150 Schüler und Eltern nutzen die Chance.

St. Georgen – Was arbeitet eigentlich ein Mechatroniker? Welche Voraussetzungen braucht man für den Beruf des Zerspanungsmechanikers? Und welche Karrierechancen habe ich mit einem Beruf in der Metallindustrie? Antworten auf diese und viele weitere Fragen lieferte die Firma J.G. Weisser. Bei einem Ausbildungstag lud das Unternehmen Schüler ein, die sich über verschiedene gewerbliche und kaufmännische Ausbildungsberufe informieren konnten. Rund 150 Besucher nutzten die Gelegenheit.

Zum ersten Mal bot der St. Georgener Maschinenhersteller J.G. Weisser einen Ausbildungstag, beziehungsweise Abend. "Wir haben uns bewusst dafür entschieden, die Veranstaltung auf den Abend zu legen, um auch den Eltern die Möglichkeit zu geben, ihre Kinder zu begleiten", erläutert Andreas Hilpert, Ausbildungsleiter und verantwortlich für die rund 50 gewerblichen Azubis, die hier den Beruf Mechatroniker, Industriemechaniker, Elektroniker oder Zerspanungsmechaniker lernen. Um den jungen Besuchern die Hemmschwelle zu nehmen, übernahmen die Auszubildenden die Informationen zu den jeweiligen Berufsbildern. Sozusagen auf Augenhöhe erläuterten sie, welche Anforderungen für die einzelnen Berufe gestellt und welche Inhalte in der dreieinhalbjährigen Ausbildung vermittelt werden.

Ausbildungsleiter Andreas Hilpert erklärte zudem, dass sich die Ausbildung im Wandel befindet und Ausbildungsinhalte künftig auch mit digitaler Unterstützung vermittelt werden. "Wir wollen weg vom klassischen Feilen im ersten Ausbildungsjahr", sagt er. Dazu arbeiten die Azubis künftig auch mit Tablet-Computern. "Wir wollen auch so gut es geht papierlos werden."

In dem modernen Ausbildungszentrum arbeiten die angehenden Fachkräfte für die Metallindustrie auch projektbezogen und fertigen während ihrer Ausbildungszeit ein eigenständiges Produkt. Derzeit bauen die Azubis einen großen Truck, für den sie nahezu alle Teile zunächst selbst anfertigen. Neben der Teilefertigung an den Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen kommen einige Teile auch aus dem 3D-Drucker. "Den haben die Azubis übrigens auch selbst gebaut", ist Hilpert stolz auf den technikbegeisterten Nachwuchs.

Neben den gewerblichen Berufen gab es auch Einblicke in die kaufmännischen Berufe sowie Studiengänge, die das Traditionsunternehmen ebenfalls anbietet.

Bis am Abend, so schätzt Hilpert, waren rund 150 Besucher beim Ausbildungstag. "Die Besucher haben sich konkret über die Berufe und Bewerbung informiert", freut sich der Ausbildungsleiter. Er zeigte sich vom Erfolg so begeistert, dass er ankündigte, den Ausbildungstag im kommenden Jahr zu wiederholen.

Der Firmen-Nachwuchs

Rund zehn Prozent der Belegschaft bei dem Traditionsunternehmen sind Auszubildende. Neben eigenen Auszubildenden macht J.G. Weisser auch Verbundausbildung. Das heißt, dass im Ausbildungszentrum des Maschinenherstellers auch Auszubildende anderer Unternehmen einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren, wenn diese nicht über eine eigene Ausbildungswerkstatt verfügen. (spr)