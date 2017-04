St. Georgen J.G. Weisser bilanziert erfolgreiche Gesundheitstage

150 Mitarbeiter hören diese Woche Vorträge und nutzen Behandlungen

Die innere Stimme sprachen diese Woche die Gesundheitstage bei J.G. Weisser an. Mit Erfolg, denn rund 150 Mitarbeiter nutzten die Gelegenheit sich dazu motivieren zu lassen, intensiver auf Körpersignale und den Umgang mit den tagtäglichen Anforderungen zu achten. "Zeit für mich!" hieß demnach die Reihe, welche der Maschinenbauer wieder gemeinsam mit der Betriebskrankenkasse Rieker-Ricosta-Weisser auf die Beine stellte. "Mitgemacht haben Mitarbeiter jeden Alters", freute sich Personalreferentin Joy Rettich. Mit den Teilnahmezahlen zufrieden war auch Marketingleiter Christoph Kulpa. Mit einem beigefügten Säckchen Hot Stones, für Massagen zu wärmende Steine, hatte man den Mitarbeitern die Reihe angekündigt. Frische Mixgetränke aus Obst und Milchprodukten, Smoothies genannt, gehörten ebenso zum Angebot wie Vorträge und Behandlungen während der Arbeitszeit.

Am Montag gab es beim Herz-Kreislauf-Screening die Möglichkeit gegeben, das individuelle Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall zu erfahren. Ein externer Anbieter führte Blutanalysen, Blutdruckmessungen und EKGs durch. Die Werksangehörige und Heilpraktikerin Karin Bayerle zeigte am Dienstagvormittag mit anschließender Behandlung, wie sich Muskel- und Gelenkblockaden lösen lassen. In einem gut besuchten Vortrag schlüsselte sie am Nachmittag auf, wie Beruf und Krankheit krank machen können.

Wie Shiatsu- und Akubalance-Anwendungen die Entlastung des ganzen Körpersystems erlebbar machen, vermittelte am Mittwoch in 30-Minuten-Einheiten Marie-Luise Lender. Nach dieser Körperarbeit aus Japan gestaltete die Heilpraktikerin am Donnerstag einen mehrstündigen Workshop. Zwölf Teilnehmern zeigte sie verschiedene Methoden, die Einheit von Körper-Seele-Geist wieder ganz bewusst wahrzunehmen. Zu Marco Freiherr von Münchhausen ging es am Donnerstagabend nach Tuttlingen. Der international gefragte Redner und Coach vermittelte sein Rezept für innere Stabilität dank einer Zusammenarbeit der Betriebskrankenkassen Rieker-Ricosta-Weisser und Aesculap.