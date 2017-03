St. Georgen J.G. Weisser-Lehrlinge bekommen Tipps für eine kreative Mitarbeiterzeitung

Auszubildende der Firma J.G. Weisser machten diese Woche mit SÜDKURIER-Redakteur Jens Wursthorn (stehend) einen Workshop. Der Zeitungsmann gab den Mitgliedern des Redaktionsteams der Mitarbeiterzeitung Win (Weisser Infos & News) einige Tipps.

So ging es in der Diskussion um informative wie unterhaltsame Inhalte gleichermaßen. Die angehenden Industriekaufleute, Viola Ebert vom Marketing, Kerstin Hauger, Ausbildungsleiterin kaufmännische Auszubildende, sowie zwei Praktikantinnen erfuhren beispielsweise, wo sich Inhalte besser über die zugehörigen Menschen transportieren lassen und wo man eher verzichtet. Ferner ging es um rechtliche Fragen und zeitliche Abläufe. Um seinen Zuhörern einen Vergleich zu bieten, erklärte Wursthorn die Strukturen und Abläufe im SÜDKURIER-Medienhaus: vom Hauptsitz in Konstanz bis zur Lokalredaktion St. Georgen.