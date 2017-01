St. Georgen Inspire bringt Ordnung in die Datenflut

"Wir koordinieren die Leute, die die Probleme beheben": Die Softwarefirma aus dem Technologiezentrum findet bei Industrie 4.0 einen interessanten Markt.

„Machen Sie kurzen Prozess!“ Die kompromisslose Aufforderung auf der Homepage von Inspire beweist Hintersinn. Denn die Softwarefirma kümmert sich für Firmen um die Optimierung derer Geschäftsprozesse, also um die beste Abfolge notwendiger Aufgaben und Abläufe. 2008 wurde die Firma aus der Mutterfirma GFT ausgegründet. Heute beschäftigt Inspire mehr als 20 Mitarbeiter und ist, ohne Umsätze zu nennen, von Beginn an profitabel ohne Fremdkapital.

Seit Jahreswechsel setzt die von den Gründern und Geschäftsführern Michael Otte und Andreas Mucke geleitete Firma verstärkt darauf, Unternehmen bei der Digitalisierung und den Themen Analytics und Industrie 4.0 zu unterstützen. Dazu wurde bei Inspire neben dem Bereich Technologies das Geschäftsfeld Solutions installiert. Unter dem Schlüsselbegriff Industrie 4.0 soll es möglich sein, dass in einer selbst organisierten Produktion Menschen, Maschinen, Anlagen, Logistik und Produkte über digitale Netzwerke kommunizieren und kooperieren. Doch was passiert mit den unzähligen Daten, die dabei anfallen? Inspire führt diese Daten einer Verwendung zu. „Es geht dabei Abläufe und Qualität zu verbessern“, sagt der promovierte Informatiker Otte und schiebe ein Beispiel an. „Eine Maschine ist kaputt, das Wartungsteam da, das Budget freigegeben: Wir koordinieren schlichtweg die Leute, die das Problem beheben und optimieren dabei noch die Wartungsintervalle.“ Für Andreas Mucke, für Marketing und Vertrieb zuständig, steckt in Daten und Prozessen das höchste Potenzial: „Denn bei den Personalkosten sind die Stellschrauben fest. Jetzt geht es darum, Abläufe zu automatisieren und optimieren.“ Aufhalten lasse sich diese Entwicklung nicht, der Gesetzgeber und die internationalen Märkte gäben das vor. Bei Datenanalyse und Aufbereitung für die Verwendung in Prozessen arbeitet Inspire mit zahlreichen Branchenspezialisten zusammen.

Die Inspire-Kunden sitzen hauptsächlich in Deutschland und der Schweiz. Sie sind oft international aufgestellt. Bekannte Namen sind darunter wie Sixt, Obi, Markant oder Best Western.Das internationale Geschäft in Osteuropa und Frankreich soll ausgebaut werden. Otte (seit 1995) und Mucke – 2005 nach einer kaufmännischen Ausbildung und einem BWL-Studium zur GFT gestoßen – waren bereits in verantwortungsvollen Positionen an Bord, als die GFT 2007 beschloss, keine eigene Software mehr zu produzieren. Im nächsten Jahr verlegte GFT den Firmensitz nach Stuttgart und die Neugründung Inspire blieb an einem ambivalenten Standort.

„Natürlich gibt es in Ballungsräumen eine Riesenauswahl, inhaltlich und Freizeit“, weiß der 37-jährige Wahlkölner Mucke. Aber auch der ländliche Raum biete, angefangen bei Sport und Erholung, enorme Zufriedenheit, wenn man sich auf ihn einlasse. Das zeige die hohe Zahl an Mitarbeitern aus alten GFT-Zeiten. Inspire möchte sich vergrößern und sucht erfahrene Fachkräfte wie Berufsanfänger. Weil in dieser Branche nicht entscheidend ist, wo ein Produkt entsteht, werden Stellen auch in Köln und Karlsruhe ausgeschrieben und mit Homeoffice-Optionen verbunden. Aber auch mit der Hochschule Furtwangen besteht ein fruchtbarer Kontakt. Inspire begleitet immer wieder Bachelor- und Masterarbeiten und lässt Studienarbeiten in St. Georgen entstehen. Die Bemühungen tragen erste Früchte. „Ja, wir hatten schon die ersten Bewerbungen von HFU-Absolventen“, freuen sich die beiden Geschäftsführer.

Auch in St. Georgen ist einiges passiert. Inspire hat im vergangenen Jahr größere Räumlichkeiten im Erdgeschoss des TZ bezogen und sorgt ein „tolles multikulturelles Team“, so der 52 Jahre alte Michael Otte, der aus dem Raum Göppingen stammt. Der Frauenanteil von knapp 50 Prozent ist für ein IT-Unternehmen relativ hoch, zum Team gehören Mitarbeiter aus Mazedonien, Polen, Kroatien oder China. Kernstück der kreativen Veränderungen ist eine kleine Lounge mit Küchenzone, Spielkonsole gemütlichen Sitzmöbeln und einer Tapete, die wie eine optische Täuschung wirkt. Aber auch Handreichungen Familie und Beruf zu vereinbaren, Weiterbildungsangebote und TZ-spezifische hausinterne Möglichkeiten wie ein Mittagstisch und das Gesundheitsmanagement gehören zur Mitarbeiterbindung.

Manchmal fehlt jedoch die Ver-Bindung. Otte und Mucke hoffen auf eine baldige Anbindung ans Breitbandnetz. Schnelle Leitungen sind extrem wichtig. Viele Arbeiten werden remote, das heißt auf den Rechnern der Kunden, erledigt. Es geht es um Qualität und Zeitbudget gleichermaßen. „Da haben wir Glück, dass noch einige Entwicklungsleistungen auch ohne schnelle Leitung möglich sind“, relativiert Otte.

GFT: Das IT-Unternehmen wurde 1987 von Ulrich Dietz in St. Georgen gegründet und ist im Finanzsektor tätig ist. Aktuell werden über 4700 Mitarbeiter in zwölf Ländern beschäftigt. Hauptsitz ist seit 2008 Stuttgart. In St. Georgen sind 65 Mitarbeiter in den Bereichen Finanzen, IT und Einkauf tätig. Der Standort hat Zukunft, auch hier werden Mitarbeiter gesucht. (wur)

Die Firma im Internet:www.bpm-inspire.com