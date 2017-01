StGeorgen Innenminister signiert das Goldene Buch

Großer Neujahrsempfang der CDU bei der Firma Weisser. 150 Mitglieder sind vor Ort dabei

St. Georgen (kim) In diesem Jahr richtete der Kreisverband den Neujahrsempfang für die CDU aus. Die Geschäftsführerin Renate Pentzialek hatte alle Hände voll zu tun, doch sie wurde unterstützt von den Mitgliedern des Ortsverbands, die ebenfalls die zahlreichen Gäste persönlich begrüßten. "Heute starten wir mit Schwung in den Wahlkampf", strahlte Marcus Müller, der CDU-Vorsitzende der Bergstadt, und verwies auf die Bundestagswahl im September. Der Kreisvorsitzende Andreas Schwab konnte nicht nur Innenminister Thomas Strobl als Stellvertreter des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg begrüßen, sondern auch Landrat Sven Hinterseh, sowie die Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac und den Landtagsabgeordneten Karl Rombach.

Vor allem bedankte sich Andreas Schwab bei den Familien Weisser und Rettich für die Einladung in die Produktionsräume der Firma. "Ein Blick in die Werkhallen von mittelständischen Unternehmen, die viele Mitarbeiter beschäftigen, ist heutzutage besonders wichtig", betonte der Europaabgeordnete. Thomas Strobl hielt eine bemerkenswerte Rede zum Thema "Politische Herausforderungen mit Blick auf das Jahr 2017". Karl Rombach aus Schonach lobte in seinem Grußwort die traditionellen CDU-Neujahrsempfänge und bedankte sich dafür beim ehemaligen Vorsitzenden Manfred Scherer und dessen Stellvertreterin Anita Kienzler. Scherer entschuldigte Bürgermeister Michael Rieger, der wegen Krankheit nicht kommen konnte.

Geschäftsführer Thorsten Rettich stellte das Familienunternehmen Weisser-Söhne vor, das in der sechsten Generation produziert und 500 Mitarbeiter in der Auto-Branche beschäftigt. Mit seinem Bruder Robert überreichte er dem Minister einen Stirling-Motor aus dem Ausbildungszentrum und rief den anwesenden Politikern zu: "Vergessen Sie den Mittelstand nicht, seien Sie der politische Motor für Deutschland, machen Sie klare Aussagen und führen Sie die Strategien konsequent durch."

Der Neujahrsempfang wurde musikalisch umrahmt von der Jugendmusikschule mit Sarah Schirmaier am Horn und Takako Yamanoi am Klavier.