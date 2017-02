StGeorgen In St. Georgen wird Ökumene mit Leben erfüllt

Zwei Vorträge zur Reformation: Pfarrer Frech und Pfarrer Auer im Dialog.

Zwei Pfarrer unterschiedlicher Konfession versichern: In St. Georgen funktioniert Ökumene. Beweis dafür ist der Vortragsabend der Kolpingfamilie zum Thema „Reformation in unserer Heimat“, mit – vom Vorsitzenden Thomas Hummel herzlich begrüßt – dem katholischen Pfarrer Paul Dieter Auer und dem evangelischen Pfarrer Winfried Frech. Beide lieferten sich vor Zuhörern beider Konfessionen im Adolph-Kolping-Saal einen kurzweiligen Dialog, der mit Geschichts- und Theologie-Hintergründen gespickt war. So genau hatten die Zuhörer nicht gewusst, was einst vor 500 Jahren Luthers Thesen am Oberrhein und später im Herzogtum Württemberg ausgelöst haben. Und welche Auswirkungen das auch für St. Georgen hatte.

Wie sich von Wittenberg aus der Protestantismus ausbreitete, das umriss Winfried Frech. Er schlug den Bogen von Martin Luther zu den südwestdeutschen Mit-Reformatoren wie Ambrosius Blarer, Johannes Brenz, Johannes Zwick, auch Zwingli und Bucer. Sie waren beseelt von den Reformationsgedanken, wurden je nach Wirkungsort verfolgt, verfemt, kamen aber auch – wie später im Herzogtum Württemberg – in Amt und Würden. Wie der Konstanzer Johannes Zwick, der als Pfarrer und Reformator Lieder, Gebete und Glaubensauslegungen für die Jugend verfasste und ein Gesangbuch herausgab. Frech: „Er wird auch der Sänger von Konstanz genannt.“

Pfarrer Paul Dieter Auer beleuchtete die Reformation vor der Tür akribisch und sehr engagiert. Nach blühendem Klosterleben durch die Benediktiner musste die Bevölkerung je nach Landesherrschaft, welche die Religion ihres Volkes bestimmte, fünf Mal die Konfessionen wechseln. Auer: „Von 1536 bis 1810 war St. Georgen dann unter schwäbischer Herrschaft und somit evangelisch, erst ab 1810 badisch.“

Das Kloster war zwischenzeitlich zerstört, die Mönche nach Villingen gezogen. Dass Zuzüge und Flüchtlinge später auch katholische Gläubige ins evangelische St. Georgen brachten, führte Ende des 19. Jahrhunderts zum Bau einer katholischen Kirche. Paul Dieter Auer liegt offensichtlich die Kirchengeschichte seiner Gemeinde, der jetzigen Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn, sehr am Herzen, übernahm er doch eine kleine katholische Gemeinde, die heute etwa 32 Prozent der Christen in St. Georgen ausmacht. Die evangelischen Christen stellen heute rund 36 Prozent. Beide Theologen setzen auf Ökumene und Verringerung theologischer Hürden. Pfarrer Auer: „Wir Christen müssen zusammenhalten, wir sind genug bedroht.“

Wiederholung garantiert

Wer die Vorträge versäumte, kann beide Referenten am 16. März im Rahmen des Vortragsprogramms der evangelischen Erwachsenenbildung im ökumenischen Gemeindezentrum hören. (boe)